Eva Cadena lleva su caso de desafuero a la CNDH; viola la Constitución, dice

XALAPA, Ver.- (apro).-La diputada local Eva Cadena acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja por una supuesta violación a sus derechos humanos debido a que es juzgada al mismo tiempo con los mismos hechos y presunciones, por instancias locales y federales, situación que a decir de ella está prohibida en la Constitución Política.

En su queja, Eva Cadena recrimina que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha invalidado sin argumento legal alguno los elementos y testigos en su defensa, y no ha recibido el trato igualitario de quienes instruyen en su contra la declaratoria de procedencia, por ser mujer y no pertenecer a ningún partido político.

Al acudir a la CNDH, en la Ciudad de México, la diputada señaló que las “violaciones legales” para iniciar su desafuero, son prueba de que les corre prisa por cerrar un asunto del que no les conviene hablar a los partidos políticos, incluido Morena, y del que creen haber encontrado un caso de “sanción ejemplar” de bajo costo y alta eficacia.

“Los procesos iniciados en mi contra, una vez que han acabado las campañas, confirman también que quienes buscan quitarme por la vía del Juicio de Procedencia la diputación local de mayoría que ostento, no quieren ni les interesa llegar a la verdad, ni quieren darle explicaciones a la sociedad de algo que ya no se puede ocultar porque es uno de los problemas más graves en todos los partidos políticos: el financiamiento ilegal de sus actividades partidistas y de campaña”, señaló Eva Cadena.

Fustigó que debido a que no pertenece actualmente a ningún partido político, no recibe un trato igualitario por parte de quienes instruyen en su contra la declaratoria de procedencia.

“A diferencia del trato de protección, apoyo e impunidad que han recibido otros diputados hombres a los que se les ha pedido Juicio de Desafuero, como el legislador Tarek Abdalá –miembro de la red de corrupción de Javier Duarte- en mi caso les corre prisa por desaforarme”, señaló.

En su queja ante la CNDH expone una serie de violaciones al nuevo sistema de justicia penal que los propios diputados de este país reformaron constitucionalmente y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se privilegia justamente el derecho de defensa, a través de la oralidad, el respeto de los derechos humanos y la igualdad de las partes, lo cual, según Cadena, no se ha realizado a cabalidad en su proceso desafuero.

“Nadie en los partidos se propuso ni quiere escuchar mi versión y, por el contrario, propiciaron con sus señalamientos hacia mi persona, que yo fuera sentenciada como culpable, sin derecho a la elemental defensa, en el tribunal mediático. Queda claro que soy la muestra que acomoda a todos los partidos por denunciar el financiamiento ilegal”, acusó.

Durante la presentación de la queja, señaló que “Morena, el más interesado en encubrir que se financia igual que todos los partidos políticos, ha logrado la complicidad de otros partidos en Veracruz para tratar de enjuiciarme lo más rápido posible. Quieren quitarme del paso, pero no es a mí a quién deben investigar sino a la diputada Rocío Nahle y al diputado Amado Cruz Malpica, verdaderos operadores financieros de este partido”.

La diputada señaló que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para reclamar la violación de derechos humanos cometida en su agravio por el Estado mexicano a través del poder legislativo.

“Se acude a esta instancia internacional, ya que en nuestro país no se prevé ningún recurso efectivo de defensa, en contra de las decisiones de los congresos”, abundó.

Apenas hace unos días Cadenas Sandoval exigió -en vísperas de su desafuero- que la Comisión Instructora y el pleno del Congreso Local actúen “sin sesgos partidistas y apegados a derecho”, sin tomar en cuenta los “videos tergiversados” en donde fue sorprendida en diversas ocasiones recibiendo cientos de miles de pesos y miles de dólares para supuestos actos proselitistas de Andrés Manuel López Obrador y para beneficiar a empresarios con una ley.

Desde el 23 de mayo pasado, Cadena Sandoval se integró a sus actividades legislativas, aunque se ha negado a dar entrevistas en Veracruz. A nivel nacional ha organizado ruedas de prensa en donde se queja de hostigamiento político.

“Quiero aclarar que he enfrentado todo este proceso con la conciencia de que soy inocente y con el compromiso moral de demostrar a la sociedad, a la que me debo, quiénes son los verdaderos responsables de este linchamiento político hacía mi persona. Llegaré hasta las últimas consecuencias para demostrar la verdad”, expresó Cadena en un comunicado en el que no presentó pruebas de sus aseveraciones.

La malograda candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas pidió a sus homólogos desechar “los videos manipulados” en virtud de los plazos para emitir el dictamen acerca del proceso de desafuero que solicitó la fiscalía y que habrá de resolver la comisión instructora esta semana.

“El día lunes me presenté con mi representante legal, así como con el perito especialista en material de audio y video, para presentar los alegatos de mi defensa.

“Durante tres horas estuvimos ambas partes exponiendo lo que a nuestro interés convenía, y de mi parte, presenté un estudio amplio que demostró que los videos publicados vía internet no tienen una fuente de origen comprobable, ya que está fue borrada digitalmente por los autores, y que son partes de un solo video cortadas, editadas y pegadas a modo.

“Aunado a esto, presentamos ante la fiscalía el amparo federal que otorga la suspensión definitiva y que nos protege contra las acciones de la fiscalía”, refirió Cadena.