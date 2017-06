PSV de Holanda oficializa fichaje de Hirving Lozano hasta el 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PSV Eindhoven de Holanda oficializó este lunes el fichaje del joven delantero Hirving Lozano, procedente del Club Pachuca.

El conjunto holandés, donde juega Andrés Guardado, anunció el fichaje de Lozano en su cuenta oficial y dio a conocer que el jugador llegó este lunes a Holanda “para concretar su llegada” al club hasta 2023.

Además, el PSV confirmó que el seleccionado nacional que participa en la Copa Confederaciones Rusia 2017 ya firmó contrato.

Official: PSV have reached agreement with C.F. Pachuca on a transfer of 21-year-old Hirving Lozano: https://t.co/OxXCwN6yQ2

— PSV International (@psveindhoven) 19 de junio de 2017