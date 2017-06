Secuestran y asesinan a estudiante de la UAEM; exigen justicia a Eruviel Ávila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo caso de secuestro y asesinato de un estudiante en territorio mexiquense provocó que la comunidad y las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) solicitaran vía redes sociales la intervención directa del gobernador Eruviel Ávila, con el hashtag #JusticiaParaJosue.

Se trata del caso de Josué Carlos González, alumno de la licenciatura en Ciencias Sociales en dicha institución, quien a mediados de mayo pasado fue secuestrado y, pese a que su familia pagó por su rescate, su cuerpo fue hallado el viernes 16 de junio en calles de la entidad, la más violenta del país.

“Alejandra” era amiga del joven. Vive en Rusia, desde donde se enteró de la noticia. “Era una gran persona, siempre estaba feliz y con una sonrisa para todo, extremadamente amable y siempre procuraba que todos estuviéramos bien”, dijo.

La joven de 26 años de edad, recuerda: “Era de esos chicos que no tenía enemigos, no se llevaba mal con nadie, todos lo saludaban muy bien. Era muy inteligente y buen alumno. Fue Premio de la Juventud municipal en Zinacantepec, si no mal recuerdo”.

Desde el pasado fin de semana, familiares, amigos e integrantes de la comunidad de la UAEM publicaron en las redes sociales una carta dirigida a las autoridades del Estado de México para exigir justicia por la muerte de su compañero.

El rector de la Universidad, Alfredo Barrera Baca, también emitió un mensaje público en su página de Facebook, donde se solidarizó con los familiares de Josué y demandó la intervención directa del gobernador Eruviel Ávila.

“Me sumo al llamado que la comunidad estudiantil realiza a través de las redes sociales para que se persiga a los responsables. Confío en que las autoridades correspondientes darán con quienes realizaron tan deplorable acto”, escribió.

En la carta difundida se menciona que la desaparición de Josué no se había dado a conocer para no impedir las negociaciones entre la familia y los secuestradores y, con ello, lograr su liberación con vida.

“¡Exigimos que las autoridades apoyen y brinden la ayuda necesaria a la familia de Josué para que este caso no sea uno más de los que ocupe un lugar en el muro de la impunidad!”, dice.

“No podemos dejar que su muerte sea una más, ya basta de tanta violencia y de tantas muertes, ya basta de tanta inseguridad. ¡Exigimos justicia para Josué y justicia para todos aquellas que han sido víctimas de la delincuencia!”, sigue.

Hasta ahora, las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han dado informes sobre los victimarios de Josué.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se contabilizaron 758 asesinatos en el Estado de México durante los primeros cuatro meses de 2017. Esa cifra representa 8.7% de todos los homicidios del país en ese lapso y coloca al Estado de México en la entidad más violenta del país.