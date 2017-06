Evade Lorenzo Córdova hablar sobre espionaje; “No voy a especular”, señala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, evadió opinar sobre el presunto espionaje que hace el gobierno mexicano a reporteros, comunicadores, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos, según lo publicó este lunes el diario estadunidense The New York Times.

“No voy a especular. Si así fuera, me parecería muy grave y eventualmente habría que analizar si hay la comisión de algún delito, pero como no tengo información no voy a opinar, no voy a emitir ningún juicio al respecto”, dijo.

La negativa del funcionario a opinar sobre el tema destaca porque hace dos años, él mismo estuvo involucrado en una polémica por la difusión de un audio que reveló cómo se mofó de líderes indígenas que se reunieron con él para demandarle la posibilidad de unas candidaturas.

Aquella reunión fue el 24 de abril de 2015 y la grabación telefónica se difundió el 19 de mayo siguiente. Entonces, se le escuchó decir a su interlocutor:

“No te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Decía: ‘quihubo, jefe gran nación chichimeca. Vengo, Guanajuato. Yo decir a ti o diputados para nosotros o yo permitir tus elecciones. Yo no sé si sea cierto que hable así, pero no mames, vio mucho llanero solitario, cabrón. Le faltó decir: yo gran jefe toro sentado. Líder chichimeca. No mames cabrón, no mames, no, no, no, está de pánico cabrón, no mames, o acabamos de aquí divertido o acabamos en el siquiatra de aquí, cabrón”, señaló en esa conversación difundida en YouTube.

Pronto se difundió que Lorenzo Córdova se refirió al líder indígena de Guanajuato, Mauricio Mata Soria.

Tras la revelación, el presidente del INE ofreció una disculpa pública al afectado. Pero no paró en eso, sino que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Este lunes, en el contexto de la polémica del presunto espionaje, Córdova Vianello admitió que la denuncia aún sigue en curso. “Pues supongo, yo ratifiqué mi denuncia”.

Además, admitió que la PGR no le ha informado en qué va la indagatoria y dio por concluida la entrevista con los reporteros, después de participar en el seminario Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz: Lecciones aprendidas de cara al 2018,que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En julio de 2015, en su edición número 2019, Proceso difundió que desde hace años el gobierno mexicano ha usado una poderosa herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos, mediante una empresa italiana denominada Hacking Team que fue protagonista de un “ataque cibernético” el 5 de junio de ese año que dejó al descubierto que además del gobierno federal, la empresa trabajaba para muchas administraciones estatales para espiar las cuentas de correo, redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto de los mexicanos.