Golpean a ombudsman de Oaxaca en acto por Nochixtlán

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, fue agredido a golpes y amenazado de muerte por David Venegas, El Alebrije, presunto líder de esquiroles.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:22 horas en la ciudad deportiva de Nochixtlán, donde se realizaba el concierto “Por la paz y la justicia”, que se llevó a cabo en conmemoración del primer aniversario del fallido desalojo del 19 de junio de 2016, represión que dejó ocho muertos y 198 heridos.

El defensor reconoció que El Alebrije” le propinó una patada en los testículos, luego le lanzó un puñetazo al rostro y lo amenazó advirtiéndole que “ahora sí te va a cargar la verga”.

El secretario general de la sección 22, Eloy López Hernández, sostuvo que el magisterio y el Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) lograron controlar la situación desatada por alborotadores.

En el zafarrancho provocado por El Alebrije también fue golpeado Diódoro “N”, una de las víctimas del fallido desalojo de 2016.

Peimbert Calvo manifestó que al término de la misa que se realizó en memoria de los caídos en la masacre de Nochixtlán se trasladó a la ciudad deportiva donde dirigió un mensaje.

Al término de éste, “El Alebrije” “se acercó a gritarme. Quizá pretendió boicotear el mensaje, pero al bajar del escenario se atravesó acompañado de cinco hombres y comenzó a ofenderme:

“Te va a cargar la verga”, me gritó y acto seguido me dio un golpe en los testículos y otro en la cara, pero me hice a un lado. Luego llegaron los de seguridad y contuvieron a los esquiroles del evento en memoria de los caídos”.

Poco después el ombudsman pidió a los integrantes de la Defensoría despojarse de los chalecos de ese organismo autónomo para evitar ser agredidos.