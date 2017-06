El locutor “Pollo” Nájera denuncia la desaparición de su hermano en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En medio del clima de violencia que se ha disparado los últimos meses en el municipio de Cuauhtémoc, ayer desapareció Leonel Raúl Nájera Frescas, hermano del locutor de EXA FM, Diego “Pollo” Nájera.

Visiblemente afectado, el comunicador reportó ayer a través de una transmisión en vivo de Facebook, la desaparición de su hermano, quien es ingeniero de la Unión de Fruticultores en Cuauhtémoc.

Con su papá y otro hermano, dieron a conocer que el joven desapareció el sábado alrededor de las 16:00 horas, cuando tuvo el último contacto con su familia.

Ayer alrededor de las 11:00 horas de ayer, encontraron su camioneta, pero a él no.

El locutor pidió etiquetar en la exigencia de búsqueda de su hermano, a los altos mandos “que supuestamente están a cargo de la seguridad acá en Chihuahua, pero en realidad ya no sabemos qué es lo que está pasando acá en Cuauhtémoc”.

Ayer, casi a media noche, Diego Nájera informó: “Buenas noches, el Sr Pepe Luevano, secretario (particular) de Javier Corral, atendió mi llamado, pero se me hace muy tarde el que me atiendan a las 9:00 am, me gustaría que en todos los comentarios etiqueten a Javier Corral para que nos brinde auxilio lo más temprano posible, a primera hora, ya que si fuera algún miembro de su familia actuaría de la misma manera, es más sin descanso alguno. Si no es así, ya estoy organizando una brigada para hacer una búsqueda en donde encontraron la camioneta”.

El gobernador Javier Corral Jurado se encuentra en París, Francia, en busca de concretar inversiones y proyectos de expansión en la entidad, viaje que ha generado cuestionamientos en redes sociales, por la situación de inseguridad que vive Chihuahua.

“Si de algo sirven las redes sociales para contactar con el gobernador del estado, Javier Corral, me gustaría que apoyaran mi mensaje, compartiendo. Mi hermano desapareció en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; ya encontraron la camioneta, pero a él no.

“Esto que está pasando en el estado es una vergüenza nacional y no podemos dejar que este tipo de cuestiones ocurran, no somos una sociedad libre de salir a la calle. Les comparto el nombre de mi hermano, se llama Leonel Raúl Nájera Frescas y quedo a sus órdenes por este medio o 6142477792”, publicó en otro post.

El caso ya fue atendido hoy por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).