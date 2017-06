CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)continuó hoy con sus críticas al ahora expresidente Felipe Calderón, quien a finales del 2006 declaró la “guerra contra el narco” que suma decenas de miles de muertos.

En su página de Twitter escribió: “[email protected] muertos no te dejarán dormir y sus madres no te dejarán olvidar, Felipe Calderón y Teresa Carmona no miente”.

Ayer en Cancún, con gritos de “¡fuera asesino!”, activistas locales interrumpieron a Calderón, quien ofrecía una conferencia en el auditorio de la Universidad del Caribe (Unicaribe), el principal centro educativo público de este destino vacacional.

Desde las gradas, dos activistas del MPJD desplegaron cartulinas con las leyendas “Calderón asesino” y “Calderón asesino y Margarita”.

De acuerdo con la activista Teresa Carmona, que desplegó una de las cartulinas, el de Calderón Hinojosa se trató de un encuentro privado con jóvenes de “derecha” de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Me enteré y fui corriendo”, comentó.

La activista, que llegó a la sede de la Unicaribe alrededor de las 18:40 horas, le recordó a Calderón que estuvo con él en el alcázar del Castillo de Chapultepec, en el Primer Diálogo por la Paz.

No obstante, Calderón negó que la activista haya estado en ese encuentro.