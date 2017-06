Nuevo León: piden a Fiscal Anticorrupción precisar fallas en Ley de Amparo

MONTERREY, NL (apro).- El diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la Comisión de Justicia, pidió a Ernesto Canales, fiscal Anticorrupción de Nuevo León, que le haga llegar las observaciones que tiene sobre la Ley de Amparo para analizarlas y promover las respectivas enmiendas pues, desde su punto de vista, las modificaciones que debieran hacerse en la materia serían “quirúrgicas”.

“Lo que yo observo es que las adecuaciones probables que serían requeridas en esta Ley son las que se encuentran en su Artículo 173, que tiene que ver con las fallas que se pueden dar dentro de un proceso, que es garantista, y pudiera haber un empalme. Por eso digo que si el Fiscal Canales tiene algunas observaciones, que nos las haga llegar a los legisladores para hacer las reformas pertinentes.”, señaló.

El legislador perredista, abogado de profesión, comentó que, en los casos que investiga la Subprocuraduría Anticorrupción del estado, los imputados como el exgobernador Rodrigo Medina, vinculado por tres delitos por desvío de recursos, no se encuentran libres a causa de los amparos, si no porque el juez encuentra evidente que ninguno de ellos representa alta peligrosidad para la sociedad.

“Todos ellos tienen la opción de ser juzgados en la calle y hasta el final, cuando se les dicte sentencia, si se ordena que sean privados de la libertad, pues procede. Ernesto Canales fue de los impulsores del nuevo sistema, por lo que no puede negar que el amparo permita defender personas.

“Lo que pasa es que los amparos protegen a los imputados por cierta información o prueba de las carpetas de investigación. Pero estas personas no son de peligrosidad, si acaso son delincuentes de cuello blanco, por delitos patrimoniales y será difícil que, bajo esta lógica, un juez dicte prisión preventiva”, auguró el nuevoleonés.

Canales Santos considera que la actual Ley de Amparo riñe con el nuevo sistema de Justicia penal acusatorio pues, al no haber sido actualizada de manera paralela, dificulta el combate a la corrupción al permitir que servidores públicos deshonestos tramiten fácilmente recursos ante el poder judicial, que si bien no afectan los procesos de fondo, sí entorpecen su desarrollo (Proceso 2120).

Fernández acusó a algunos fiscales de responsabilizar al nuevo sistema judicial por la supuesta impunidad de la que gozan algunos vinculados por diferentes delitos cuando, en realidad, el proceso renovado presume la inocencia, a diferencia del antiguo, que primero encarcelaba a las personas para, después, iniciar los juicios.

Reconoció como una posibilidad enmendar la legislación que rige sobre los amparos, pues cree que sí es fundada la queja de ministerios públicos contra el poder judicial, que da libertad a los jueces para que protejan a presuntos delincuentes en casos polémicos.

“Antes primero detenían a la persona, la privaban de su libertad y cuatro años después le decían perdón y la dejaban salir a la calle. Lo de ahora es un cambio de paradigma que el ciudadano deben entender. Probablemente sí haya que hacer adecuaciones para evitar lo que pasa en la actualidad, que muchos jueces en la cómoda, no quieren dar prisión preventiva por un criterio que es no meterse en problemas, sobre todo cuando se trata de delincuentes de alta peligrosidad”, señaló.

En el caso particular de Rodrigo Medina, expuso que si bien se encuentra vinculado por delitos de corrupción y pudo haber desviado recursos del erario, por fama pública se sabe que no es un hombre que represente un riesgo social, pues no se sabe que haya cometido delitos de alto impacto o ande armado.

“Creo que ahí el Fiscal Canales está distrayendo información, pues de esto se trata el nuevo sistema de justicia penal y el ciudadano tiene que entenderlo: se acabó la fotografía de la persona detenida tras las rejas, misma que años después era liberada porque no se le acreditó nada”, expuso el perredista.

