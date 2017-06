El “Cuau” reta a Graco: Caminemos por Cuernavaca para ver si hay inseguridad

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El alcalde Cuauhtémoc Blanco pidió al gobierno del estado “tener valentía” y dar la cara a la ciudadanía: “Si (Graco Ramírez) tiene pantalones, que salga a caminar a la calle y escuche de propia voz de la gente si hay o no inseguridad”, retó.

Y es que en la última semana se han incrementado los robos a casa habitación y negocio, así como los asesinatos, en la capital del estado, mientras que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, niega que haya inseguridad, y el mandatario perredista asegura que la entidad “ocupa el lugar 14 a nivel nacional” en incidencia delictiva.

El gobernador aseguró en el marco de la 37 Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Morelos ocupa el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva”.

“Estamos en el lugar 14 por delitos, éramos el 1-2; ya estábamos felices porque éramos el tercero y contentos porque éramos el cuarto, pero no hay más ciego que el que no quiere ver, estamos en el 14. Abandonamos los diez primeros lugares en incidencia delictiva”, justificó Graco Ramírez.

Por su parte, Blanco Bravo consideró que “esa no es la realidad. Que no quiera vender el señor (gobernador) espejitos. Eso es totalmente mentira, ya se los he dicho muchas veces, es totalmente mentira lo que dice el gobernador. Que le pregunte a los ciudadanos y, si un día pasamos, ojalá me encantaría acompañarlo a ver si tiene valentía, si tiene pantalones, y vamos a tocar casa por casa a ver si es cierto que la inseguridad bajó, hay que preguntarle a los comercios. Pero yo creo que falta la voluntad”.

Luego insistió en que el mandatario estatal debe escuchar la voz de la gente, y recordó que fue Graco Ramírez quien le quitó la policía municipal a la capital del estado, igual que a los 33 alcaldes, con un decreto que retiró el control hasta de la policía vial y, sin embargo, “no hay resultados”, pues “la inseguridad continúa”.

El exfutbolista consideró que la ciudadanía está sufriendo una injusticia, ya que el Mando Único no da resultados, por ello confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá a su favor la controversia constitucional que interpuso hace unos meses para lograr que el estado le devuelva el control policiaco a Cuernavaca.

Roban vehículo… hasta a la Fiscalía

En los últimos días se han multiplicado las denuncias de robo a casa habitación, a negocio, incluido el robo esta tarde de una tienda Coppel, ubicada en la comunidad de Tejalpa, en el municipio de Jiutepec, así como asalto a cuentahabientes.

Además, continúan las ejecuciones, como la ocurrida ayer al filo de la medianoche, cuando un individuo llegó a una de las taquerías más famosas de Cuernavaca y disparó contra comensales matando a uno e hiriendo a tres más.

Lo peor es que ni la propia autoridad se salva, ya que esta tarde se reportó que un vehículo de la Fiscalía General de Morelos fue robado. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un automóvil Nissan Tsuru gris, con el número económico 01243, hurtado cerca de las tres de la tarde sobre la calle de la Luz, en la colonia Chapultepec, muy cerca de las oficinas de la visitaduría de la dependencia en esta capital.