“Si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, alerta Álvarez Icaza ante espionaje

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto es “siniestro” y “criminal”, ya que su intención “es la construcción social del miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron”, afirmó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y agregó que “eso no lo podemos aceptar, ya que nuestro horizonte democrático no puede ser más que la dignidad y la movilidad, debido a que no podemos permitir que nos aplasten. Si les permitimos eso, preparémonos para la esclavitud, ese es nuestro horizonte”.

Durante su conferencia “Democracia y derechos humanos”, el coordinador del Consejo Nacional de la iniciativa Ahora, calificó de “gravísimo” el que el gobierno de Peña Nieto haya contratado y puesto en marcha un sistema para espiar a defensores, activistas y periodistas.

El también exombudsman de la Ciudad de México se pronunció por que se constituya una comisión independiente con expertos internacionales que investiguen este hecho criminal.

El espionaje, que “es gravísimo, no porque no supiéramos que los gobiernos espiaban, pero el que utilicen recursos públicos destinados a combatir la delincuencia y al terrorismo en contra de periodistas eso es la comisión de un delito”.

Luego manifestó que, “en lugar de desactivar las amenazas en contra de periodistas, espiar a los periodistas y sus familias, es siniestro, es un gobierno criminal, y no basta la simple negación, se tiene que hacer una comisión independiente de investigación”.

“Decir que la investigación la va hacer el fiscal de la Feadle es una burla cuando no se tiene un delito juzgado. Ese tipo de cosas no sólo dañan a la democracia, sino que va generando más señales de la regresión autoritaria que estamos viviendo”.

Sin embargo, dijo, “hay un tema clave, es la construcción social del miedo. Hay una intención expresa de intentar dejar las cosas como están, por desactivar la movilización social y que la gente se refugie en su autoprotección”.

El mayor riesgo acotó, “es cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza, cuando el miedo nos gana y nos inmoviliza ya nos controlaron y, en la medida que no nos organicemos, será peor el tipo de abusos que se van a cometer”.

Además, insistió en que “el fenómeno de callarse ante el abuso será peor y no es que no tengamos miedo, pero si el miedo nos gana, ya nos chingaron, y eso no lo podemos aceptar”, puntualizó.