Exigen a gobernador frenar ola de violencia en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Agrupaciones políticas, ciudadanas y empresariales demandaron al gobernador Antonio Gali Fayad poner un alto a la ola de violencia e inseguridad que se ha desatado en la entidad, la cual ha generado que la ciudadanía sienta temor hasta de salir a la calle.

La corriente perredista ADN y la agrupación Los de Abajo, a través de la plataforma Change.org, emprendieron una campaña para exigirle a Gali Fayad que su administración dé prioridad a un programa que ataque la crisis de inseguridad que vive Puebla.

“En lo que va del presente año, el estado de Puebla ha perdido su tranquilidad. El incremento de la violencia y la inseguridad ha sido constante, mientras cada día que pasa los poblanos tenemos que salir a la calle con el miedo y la incertidumbre de no ser víctimas de la descomposición social que está apresando a nuestra sociedad”, advierte el escrito.

Luego revela que la violencia en la entidad se ha diversificado, pues ya no sólo se trata de delitos menores, sino que los niveles de agresión se han elevado.

“Puebla se ha ido transformando en un rehén del crimen, los homicidios, las violaciones, las balaceras y la reiterada violación institucional de derechos humanos la han apresado. Y mientras se respira el miedo, a esta problemática se suma una preocupación más, ninguna autoridad estatal, entre ellos el gobernador, su secretario de Seguridad Pública o el secretario general de Gobierno, han dado la cara o ejecutado medida alguna para frenar esta ola de violencia”, exponen las ONG.

Agregan que tanto Gali Fayad como el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Jesús Morales Rodríguez, deben instrumentar una estrategia que busque erradicar la violencia de la entidad desde la raíz.

“No con ocurrencias que reflejen su nula capacidad para gobernar con la implementación de políticas públicas que sólo simulen que se está trabajando para resolver el problema”, advierten.

“Por ello, lo exhortamos para que su gobierno priorice la seguridad de las y los poblanos por encima de los compromisos y capricho políticos que pueda tener, y que no se vuelva un cómplice de la violencia con su silencio mientras los índices de criminalidad siguen aumentando”, añaden.

Los inconformes indican que si bien el nuevo sistema penal ha generado en parte esta problemática, hay otros factores que también inciden, como la insuficiente cantidad de policías, la escasez de trabajo y la creciente pobreza y desigualdad social.

“Finalmente, sostenemos nuestro llamado para que Antonio Gali gobierne con seriedad y compromiso, ya que nuestra seguridad no es un juego. Es indignante que no exista una preocupación de su parte por lo que está sucediendo, la violencia no se soluciona abanderando inauguraciones o fotografiándose en actos protocolarios”, reclaman.

En el mismo sentido se pronunció hoy el presidente del Consejo Nacional de Organismo Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano, quien demandó acciones coordinadas de autoridades estatales, municipales, educativas y sociedad civil, a fin de cerrarle el paso a la delincuencia “que poco a poco se instaló en nuestra entidad”.

El líder empresarial consideró que la ola de inseguridad que afecta a los poblanos actualmente se generó en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle.

“Lamentablemente Moreno Valle Rosas permitió que durante su gestión creciera el problema de la inseguridad en Puebla, simplemente se dedicó a la edificación de obras de relumbrón mal hechas y descuidó lo que es más importante para la sociedad en general, ahora los poblanos no tenemos la certeza de poder retornar a nuestros hogares bien”, reclamó.

Romero Serrano hizo mención del reciente asesinato de la joven estudiante de la Universidad Madero (Umad), Patricia Verónica Rosales García quien, junto con su novio, apareció muerta luego de que ambos habían salido “de antro”.

En la colonia Francisco I. Madero del municipio de Chapulco, un joven de 17 años de edad fue asesinado ayer cuando opuso resistencia contra sujetos que intentaron asaltar la tienda de su familia.

El cuerpo de otro joven estudiante fue encontrado decapitado la madrugada del martes pasado.

Aparte, los asaltos a transeúntes y pasajeros del transporte público, robo de vehículos y de autopartes, así como de casa habitación, están a la orden del día.

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano ha convocado a una marcha llamada “Poblanos por la Paz”, que se llevará a cabo el domingo 9 de julio para protestar por toda esta ola de inseguridad que impacta a la mayor parte de la entidad.