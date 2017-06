“Vomito a periodistas de Chihuahua”, “luego no chillen porque los matan”, postea funcionario panista en Facebook

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Justo cuando el gremio periodístico exige justicia a tres meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, el secretario particular de la síndica de Meoqui, Sergio Escobedo, fue despedido tras arremeter contra periodistas y medios de comunicación en su perfil de Facebook.

La síndica, Ella García, ofreció una disculpa pública y despidió de su cargo al panista que escribió:

“Vomito a todos los medios de comunicación del estado de Chihuahua, reporteros, periodistas, medios digitales, prensa escrita están al servicio del PRI. Publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos. Porque no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan”, posteó en la red social.

Ayer, un medio digital local publicó que, ante la carencia de agua en el estado, la directora del Colegio de Bachilleres, María Teresa Ortuño Gurza, llevó una pipa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para llenar su alberca y bañar a sus perros.

La funcionaria respondió en su perfil y, posteriormente, Sergio Escobedo señaló a todos los medios de comunicación y gremio periodístico, lo que causó el enojo generalizado en contra del discurso de odio contra la prensa.

Ortuño aclaró que la casa de la fotografía publicada no es su residencia, sino la de su vecino, Antonio Meléndez, vocalista del grupo Primavera y diputado federal por el PRI.

También dijo que no era agua potable sino tratada, y que el legislador la compartió con vecinos, pero a ella ya no le tocó e indicó que no tiene perros ni alberca en su vivienda.