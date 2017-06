Levantan bloqueo en construcción de Hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Tras varios meses de bloqueo a la construcción de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dieron a conocer que negociaron con el grupo de transportistas y obreros que mantenía en paro la obra y reiniciarán labores en las próximas semanas.

Funcionarios de la CFE y del Gobierno de Chiapas anunciaron acuerdos entre la CFE, el Consorcio Omega, un grupo de obreros adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ejidatarios del municipio, mediante los cuales se prevé que en las próximas semanas reinicien las actividades de construcción de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo que refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir conjuntando esfuerzos con la Federación para que las nuevas inversiones que se están realizando en la entidad, como la construcción de la Central Hidroeléctrica Chicoasén ll, representen más beneficios para los chiapanecos.

Por su parte, el secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco, quien conduce la mesa de diálogo ante la CFE, explicó que la noche del miércoles se alcanzaron diversos acuerdos, entre los que destaca el pago a ejidatarios por concepto de tenencia de la tierra, con lo que finalmente se logró la entrega de la obra a las autoridades federales y a partir de ello, se dará un plazo de 30 días para el reinicio de la construcción de la obra.

Explicó que por parte de la CFE y el gobierno del estado se establecerá una mesa permanente de atención interinstitucional para dar seguimiento a los compromisos alcanzados, de tal forma que se garantice el Estado de Derecho y se reanude la obra sin interrupciones, cuyo principal beneficio es una derrama estimada en más de mil 700 millones de pesos durante el proceso constructivo.

Asimismo, indicó que se espera atraer futuras inversiones asociadas por 250 millones de pesos, además de otras obras asociadas, en beneficio del municipio de Chicoasén, con una inversión aproximada de 106 millones de pesos.

Por su parte, el secretario General de Gobierno destacó el impacto económico y social que representa para Chiapas y para el país la edificación de este moderno complejo hidroeléctrico, por lo que elogió que se alcanzaran acuerdos mediante el diálogo, ya que durante su construcción se empleará a unos cuatro mil chiapanecos, además de beneficiar directa e indirectamente a 20 mil familias de la región vinculadas a esta actividad productiva.

Finalmente, detalló los alcances en la obra de Chicoasén II, ya que una vez concluida permitirá mejorar la cobertura en la entidad, con una capacidad instalada de 240 MegaWatts, con lo que se podrá generar al año la electricidad suficiente para 236 mil hogares, es decir, a más de 850 mil personas, lo que equivaldría iluminar 1.6 veces a Tuxtla Gutiérrez.

Cabe destacar que en la entrega de la obra estuvo presente el Director de Coordinación de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE, el Subdirector de Proyectos y Construcción, el Gerente de Construcción y el Encargado de la Residencia de Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, así como el Subsecretario de Operación Política de la Secretaría General de Gobierno, Pedro Villafuerte Álvarez; el operador político, Francisco Plaza Quevedo; el grupo inconforme representado por la diputada María de Jesús Olvera Mejía y ejidatarios del municipio de Chicoasén.

Negociación oscura

En el marco de una protesta de periodistas realizada hoy en Chiapas, se dijo que el gobernador Manuel Velasco Coello negoció con la citada lideresa de la CTM y diputada local del PRI, para que sus trabajadores afiliados a su organización desbloquearan la obra a cambio de no proceder legalmente contra ella por las decenas de averiguaciones previas que pesan en su contra.

Recientemente, el reportero Silvano Bautista Ibarias dio a conocer que la lideresa de la CTM, tiene una docena de averiguaciones previas derivada de varias acciones de protesta como bloqueos de obras públicas estatales y federales a cambio de que a la CTM le den contratos de acarreos de materiales para sus camioneros. Además de que exhibió que la también diputada local del PRI tiene dos actas de nacimiento, una por el estado de Chiapas y otra por el estado de Hidalgo.

La diputada local demandó al reportero por “Daño moral” y le exige ahora el pago de cinco millones de pesos, lo que ha unido a los periodistas chiapanecos en su contra que se han agrupado en acciones de protesta como la realizada hoy viernes, donde se denunció la complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello y otras dependencias para encubrir sus delitos.

“Los periodistas no somos los transportistas de Chicoasén que le temen a ella y su grupo de choque, ni somos políticos: los periodistas no nos intimidamos, no huimos, decimos lo que pensamos a diferencia de los políticos, pero sobre todo los colegas no nos vamos a rendir por nada del mundo. No vamos a claudicar”, dijo Sergio Melgar Recinos, uno de los oradores de la protesta de los reporteros.

“Por eso, María Olvera, debes decir la verdad: el gobernador te advirtió que si no se reabre la obra Chicoasén II, van a hacer efectivas las 12 averiguaciones previas que la CFE tiene contra ti, que si no se recuperan esos miles de empleos ni la millonaria inversión, te van a regresar a Hidalgo, de donde eres originaria, aunque tengas acta de Chiapas. Aquí están las copias de las dos actas y de los dos CURPS”, agregó.