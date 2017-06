México, entre los 10 países con más muertes por conflictos armados en 2016, según el IISS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México está entre los primeros 10 países con más muertes provocadas por conflictos armados en el 2016, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

Ese resultado lo obtuvo de su Encuesta de Conflictos Armados que realiza cada año, informó en un comunicado. Se trata de un estudio que “proporciona un análisis de las dimensiones políticas, militares y humanitarias de todos los conflictos armados, así como datos sobre las muertes, los refugiados y los desplazados internos”.

En los resultados, el Instituto observó que las cifras que arrojó México lo colocan en segundo lugar en términos del total de muertes estimadas de los conflictos armados del año pasado.

Sin embargo, el IISS admitió que tuvo “una falla metodológica en nuestro cálculo de muertes estimadas de conflicto que requiere revisión”. Aseguró que los investigadores ya trabajan para corregir esta situación.

No obstante, anticipó “que esto dará lugar a un conflicto de México entre las diez (naciones) más letales en el mundo, por las muertes estimadas atribuibles a un conflicto armado”.

El Instituto aclaró que la base de datos de los conflictos armados y la encuesta no miden los homicidios de ambos términos absolutos o per cápita; sino que estiman muertes directamente relacionadas con el conflicto. Detalló que no proporciona una evaluación de los niveles de violencia en cualquier país.