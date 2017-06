“Después de Campos, no me acuerdo de nadie más”, dice entrenador de Rusia previo al partido contra México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Stanislav Cherchesov, entrenador de Rusia, dijo que recuerda a Jorge Campos como “un jugador fantástico, un portero maravilloso” y admitió que después del exguardameta de México “no me acuerdo de nadie más, y espero no me lo tomen a mal…”.

Además, el exportero y actual seleccionador ruso se ufanó de que en los partidos en los que enfrentó a México como jugador “nadie marcó contra mí, lo cual me pareció excelente”.

Como jugador, Cherchesov enfrentó a la selección mexicana en 1992, con victoria de Rusia 2-0. Además, jugó el Mundial Juvenil de 1983 que se realizó en México.

Rusia enfrentará este sábado a su similar mexicano en Kazán en la tercera ronda de la Copa Confederaciones Rusia 2017 por el boleto a la ronda de semifinales.

Para avanzar, los rusos requieren la victoria pues solo suman tres puntos producto de su triunfo sobre Nueva Zelanda. En cambio, a México le basta con el empate porque ya tiene cuatro puntos.

“Nos vamos a esforzar mucho. Tenemos que centrarnos en nuestras responsabilidades. Es verdad que México está clasificado -17 en el ranking de la FIFA- muy por encima de nosotros -63- y, en teoría, tal vez sea mejor que nosotros, que hemos empezado desde cero y pasamos por distintas fases hasta llegar a la etapa final. Esperamos un partido interesantísimo”, aseguró Stanislav.

Respecto a la formación inicial que espera del equipo mexicano, el entrenador ruso sostuvo que “hay una cosa que sabemos seguro: van a tener los 23 jugadores que han traído aquí y los hemos estudiado muy bien. Sabemos quién juega en qué posición. Ya veremos el 11 inicial, pero tenemos suficiente información para hacer frente a esto”.

De la mano de Juan Carlos Osorio, México aspira avanzar a las semifinales, luego de no haber superado la fase de grupos de la Copa Confederaciones en 2013 ante un rival con el que no juega desde hace 23 años.

Osorio sostuvo que el partido contra los rusos “lo hemos esperado desde hace mucho tiempo, jugar en un escenario donde realmente vamos a ser visitantes y con la gran posibilidad para México de demostrar que tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad y jugar contra el anfitrión a miles y miles de kilómetros de distancia”.

El seleccionador nacional, quien ha sido muy cuestionado por su sistema de rotación en las alineaciones iniciales de México, puso en duda al defensa Héctor Moreno por lesión.