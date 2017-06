Gracias a este “circo”, vamos ganando derechos: drag queen durante marcha LGBTTTI

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “Muchos gays que están en contra de la marcha no se dan cuenta que es gracias a ese circo que vamos ganando derechos”, dijo Mario, un drag queen.

Mario es homosexual. Tiene una clínica de podología y de ortopedia. Además es artista. En las noches, se pone los tacones y una peluca: ya no es Mario, sino Victoria, quien forma parte del grupo de artistas “Anuar y sus Andrajosas”, junto con 10 otros compañeros que también son travestis.

Hoy, y como desde hace cinco años, acudió a la marcha del orgullo LGBTTTI para defender la causa de la comunidad.

A pesar de la lluvia, Victoria siguió cantando y bailando con su grupo sobre el automotor, justo frente del Palacio de Bellas Arte. Fue sólo cuando bajó del vehículo que volvió a cambiar de nombre.

“Victoria es para la chamba, ya me puedes decir Mario”, dice el joven a pesar de seguir con sus enormes tacones, su peluca y el maquillaje.

“Muchos mexicanos tienen una idea errónea de lo que es un drag queen. Hay muchos que se ponen la peluca y ya creen que lo son. Ser drag queen es una forma de expresarse en contra del sistema, cambiando completamente. Disfrazarse de mujer es una forma de admirar a la mujer”.

“En el grupo somos artistas multidisciplinarios. Hay bailarines, actores… Yo soy cantante. Hoy en la marcha del orgullo me la pasé genial, muy padre. Por suerte, sólo llovió al final. Hubo mucha gente este año, estoy muy emocionado”, dijo.

Con el tiempo, Mario ve que las cosas van evolucionando: “en la marcha del orgullo ahora puedes ver familias tradicionales, padres con sus hijos que vienen a defender nuestra causa y a divertirse. Eso es un avance significativo”.

“Hoy en día, hay colegios donde están enseñando que existen familias con dos mamás y dos papás. Yo creo que la gente estuvo educando muy bien a sus hijos y es la razón principal por la que hubo avances, nuevas mentalidades. En el automotor en el que bailábamos había un niño y una niña y se divertían. Me algara que eso pueda pasar ahora”.

Sin embargo, sabe que son muchos los opositores a los derechos para los homosexuales y los transexuales.

“Yo creo que en cuanto más gente se interpone a los derechos, más ayuda tenemos y más gente viene a las marchas”, comenta Mario, refiriendo al Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), asociación impulsora del “Autobús de la libertad”, que critica la ideología de género.

“Pero mientras más salen en contra los opositores, más se va a ver el ambiente LGBTTTI. Es parte de la lucha tener esas organizaciones enfrente”.

El drag queen sólo pide que se respeten los derechos de poder casarse y tener hijos.

“Nuestro lema es: si no quieren una boda gay, no te cases con con un gay” y “si no quieren que adoptemos niños, no los abandonen”.

Según Mario, las organizaciones no son las únicos responsables de los pocos derechos que tiene la comunidad LGBTTTI.

“Muchos homosexuales están en contra de la marcha del orgullo. Representan un 20 o 30% de la comunidad. Nos critican y nos dicen exhibicionistas. No se dan cuenta que es gracias a ese circo que vamos ganando derechos. Gracias a ese desmán vamos cambiando las cosas. Gracias a esto ya no nos matan”, sostuvo.

Mario está convencido de que tiene que haber menos discriminación dentro de la comunidad LGBTTTI.

“Yo soy católico y hay que apartar la religión de esto, no todos son extremistas y no tienen por que meter su cuchara. México es un estado laico”, dice Mario.

En el tema apolítico, el drag queen admite: “Últimamente el PRD nos estuvo apoyando mucho y se lo agradecemos, aunque sabemos que a veces los partidos lo hacen por estrategia. Pero estamos contentos con Miguel Ángel Mancera. Hizo que la Ciudad de México sea una ciudad gay-friendly, amigable para la comunidad gay”.

“Muchos en la comunidad no tienen conciencia política , votan por tradición como su familia. Pero ahora son más los que votan por los partidos abiertos y que respetan nuestros derechos. La sociedad está entendiendo en que tiempos estamos. El mundo va cambiando, es lógico que las familias cambien”.