La CNDH urge a materializar la ley para prevenir y sancionar la tortura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un gran avance, pero insuficiente por sí sola para cambiar la realidad y erradicar ese flagelo en el país, si no se materializa urgentemente, mediante métodos racionales y profesionales de investigación, inteligentes y más cercanos a la cultura jurídica que se forja, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas.

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, este 26 de junio, la CNDH señaló que el reto que ahora se enfrenta como país es hacer efectiva la ley, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos, todo ello con profesionalismo para evitar la impunidad, ya que de no ser así, seguirá dándose el fenómeno de buenas leyes pero distantes en su aplicación.

La CNDH confió en que las autoridades, al poner a los derechos humanos en el centro de su actuación, investiguen a fondo las conductas inadmisibles de algunos servidores públicos, para que la justicia se abra paso y se termine la impunidad que tanto daño causa al país, el cual requiere fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

“Este Organismo Nacional reconoce el valor de la Ley General en la materia, para que en nuestro país no tengan valor alguno, declaración o prueba que sean resultado de un acto de tortura, abuso o trato cruel o inhumano, como se establece en este precepto legal basado en estándares internacionales, de igual forma el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la CNDH, con los señalamientos puntuales para optimizar su actuación”, señala en un comunicado.

De acuerdo con cifras de la Comisión, del año 2000 a mayo de 2017, recibió 417 quejas por tortura, ha emitido 100 Recomendaciones y en un caso se emitió ésta por violaciones graves a derechos humanos, en 17 casos hubo desistimiento y en 47 se acumularon. En este año, se han registrado 56 quejas por dicho motivo. Por lo que hace a malos tratos, se registraron 11 mil 196 quejas y se emitieron 191 Recomendaciones.

“La CNDH insta a intensificar las acciones de prevención generando garantías de no repetición frente a estas lesivas violaciones a los derechos humanos e insta a todas las autoridades combatir la impunidad, sancionar a aquellos que conciben o autorizan cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante enfatizando que esta práctica es inaceptable, por lo que no puede ni debe ser tolerada y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos insistió en que la tortura erosiona las razones esenciales de ser de las instituciones y las coloca en riesgo de ser rebasadas, por lo cual debe ser combatida en forma oportuna y decidida, además de que se requiere terminar con la impunidad mediante el castigo ejemplar de quienes cometen este delito y de quienes lo encubren.