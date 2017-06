A investigador de la UNAM, la Medalla International Union of Pure and Applied Physics

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Flores Valdés, investigador emérito del Instituto de Física (IF) de la UNAM, es el primer acreedor de la Medalla “International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)”.

La presea recientemente creada por esa instancia global promotora del avance de la física en todo el orbe, le será entregada en la asamblea general de dicho organismo, a celebrarse en octubre en São Paulo, Brasil.

A Flores Valdés le fue conferida la medalla por sus contribuciones al desarrollo de esta disciplina, informó la UNAM en un comunicado.

La distinción es un reconocimiento a su trabajo de 50 años en pro del desarrollo de la física, las instituciones científicas y la popularización de la ciencia en México, señala la misiva de la IUPAP, de acuerdo con la casa de estudios.

“Es agradable recibir este premio, sobre todo de la asociación más importante a nivel mundial para la promoción de esta rama del conocimiento”, dijo Flores Valdés.

La Universidad recordó que Flores ha contribuido a la física de las matrices aleatorias, labor en coautoría con Pier Mello, y que es el trabajo más citado de la ciencia en México con dos mil 85 referencias, actualmente está abocado a dos líneas de investigación: la primera, referente a las ciencias de los sistemas complejos, como disciplina emergente, y la otra a los trabajos realizados en el Laboratorio de Vibraciones y Ondas Elásticas del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, en Morelos.

Dentro de sus aportaciones, se señala que con 55 años de trabajo docente y 750 conferencias, “Jorge Flores dividió su labor profesional en cuatro rubros: la enseñanza, la investigación, la divulgación de la ciencia y la acción social, política y económica de los investigadores, actividad que no está muy explícita en los estatutos, pero que es de la mayor importancia”.

Según el mismo investigador, “en estos ámbitos he hecho aportaciones, pero son tres las contribuciones que deseo señalar: el trabajo con la física de las matrices aleatorias, la creación en conjunto de Universum, Museo de las Ciencias, y las acciones para promover y descentralizar la ciencia a lo largo del país, cuando fui subsecretario de Educación Superior”.

La UNAM añadió que aunque inició su labor académica en la física nuclear y ha ido de la física matemática a la sismología, el experto ha desentrañado la estrecha relación entre la física y el deporte, de ahí que también su trabajo de divulgación se apoye en esa área.

“Soy un deportista de sillón, nunca jugué muy bien, ahora practico el paddle tenis. He visto mucho futbol, pero mi deporte favorito es el béisbol, porque es el más cerebral y las reglas son complejas. Por ello, deseo que en las facultades de ciencias se promocione el deporte, no debe despreciarse como una actividad menor, pues es muy científico”, señaló el físico.

Jorge Flores Valdés estudió la licenciatura y el doctorado en Física en la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, y el posdoctorado en la Universidad de Princeton, EU. Fue director del IF y del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, e investigador emérito del Instituto de Física.

Fue subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, periodo en el que impulsó la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Presidente de la Sociedad Mexicana de Física, de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de Ciencias).

Recibió el premio de Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias; el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas; y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1992, obtuvo el Premio Kalinga de Divulgación Científica, que otorga anualmente la UNESCO.