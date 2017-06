“Frente amplio busca cambiar el país, no sólo ganar la Presidencia”: Barrales (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, argumentó que el llamado a los partidos de oposición a formar un gran frente amplio no es sólo para ganar la Presidencia, sino para transformar al país.

“Nuestra prioridad no puede ser ganar una elección. Nuestra prioridad no puede ser apoyar a un candidato. Nuestra prioridad no puede ser apoyar sólo a un candidato, a una sola persona. Nuestra prioridad debe ser sacar adelante al país”, señaló en un video de 3:11 minutos, difundido en su cuenta de Facebook.

Este frente, explicó, “tiene como condición que por primera vez los partidos estemos obligados a anteponer el interés de la ciudadanía, ponernos al servicio de los ciudadanos, dejar de lado nuestros protagonismos, nuestras siglas, e incluso nuestras aspiraciones a diferentes candidaturas para sacar adelante los problemas del país”.

Sin decirlo abiertamente, Barrales reconoció que para muchas personas este frente, en el que no se descarta al PAN, “puede generar dudas” porque no conciben que se puedan juntar “el agua y el aceite”.

“¿Cómo es que se pueden juntar partidos tan opuestos, tan diferentes? Hay una sola razón y es muy clara: lo que le está pasando ahora a nuestro país. Eso que hoy vive nuestro país, la violencia, la inseguridad, todas esas noticias que vemos todos los días, que de verdad son muy lamentables, que le duelen a la gente, obligan a los partidos políticos, obligan al PRD en esta ocasión a actuar de manera diferente”, indicó.

Luego insistió en que el frente “es un gran avance” para personas como ella, que quieren un cambio de rumbo en el país.

“Dimos a conocer la decisión de nuestro partido que, con una amplia mayoría, que eso ustedes lo saben no es fácil en el PRD, coincidimos en poner por delante el interés de nuestro país. El llamar a la creación de un Frente Amplio Democrático para la transformación de nuestro país. Estoy en verdad muy contenta porque esto representa la oportunidad no sólo de cambiar la Presidencia de la República, no sólo de ganar la Presidencia. Eso lo podemos lograr. Hay números. Es matemático; también nos da la posibilidad de transformar el país”, confió.