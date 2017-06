El Bronco aclara que no espía, sólo monitorea las redes sociales

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aclaró que su administración sólo monitorea los contenidos en redes sociales, pero no incurre en espionaje como, según dice, se ha difundido de manera engañosa.

En un mensaje que publica hoy en su cuenta oficial de Facebook, El Bronco pide a “la raza” ayuda para que la ciudadanía sepa que él no hace trabajo de hackeo, sino de vigilancia.

“Raza, andan corriendo rumores y circulando videos incompletos de una entrevista tratando de hacer ver que yo ando espiando a los ciudadanos. Apóyenme difundiendo esto: Si yo tuviera acceso a esa tecnología ya no habría malandros sueltos”.

“Una cosa es monitorear los foros y grupos en la red, eso sí lo hago, y otra es que me ande yo metiendo a sus mensajes privados. No le crean ya a los mismos rudos de siempre, aquí en Nuevo León somos diferentes y por eso vamos contra viento y marea”, expresa hoy el mandatario, sin especificar a quién dirige sus comentarios.

En su cuenta, acompaña el mensaje con una imagen en la que señala: “Que no te engañen. Yo no hago espionaje digital a los ciudadanos. Una cosa es vigilar lo que se publica en las redes, para cuidar que no haya fraudes y defender a los niños, y otra muy distinta es hackear las cuentas de la gente”.

Luego de que se conociera la semana pasada la denuncia de activistas y periodistas que se dijeron espiados por el gobierno federal a través del programa intrusivo Pegasus, en Nuevo León se recordó que al inicio del año, Rodríguez Calderón dijo que el estado tenía la tecnología para vigilar las redes sociales.

Expuso el 6 de enero: “De aquí le hago un aviso a todos aquellos jóvenes o no jóvenes que están utilizando la red, que los estamos vigilando, que sabremos dónde están, que tenemos elementos y la tecnología suficiente para vigilarlos y que daremos con ellos”.

Se refería a las personas que, de acuerdo con el gobierno del estado se habrían coordinado a través de las redes para acudir a la concentración del día anterior en la Macroplaza donde provocaron destrozos en el Palacio de Gobierno y tras la cual fueron saqueados decenas de establecimientos comerciales.

Las repercusiones del descubrimiento reciente de la posible invasión a los dispositivos móviles de ciudadanos, provocó que Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, asociación civil que monitorea el comportamiento de las redes y el uso que hacen de ella políticos y servidores públicos en Nuevo León, demandara a la administración de El Bronco que explicara en qué consiste la tecnología que tiene el estado para vigilar a los ciudadanos que usan el internet.

Hasta ahora no ha recibido respuesta.