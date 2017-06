Confamilia demandará a activistas de Puebla que vandalizaron el Autobús por la Libertad    

PUEBLA, Pue. (apro).- El Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia) informó que interpondrá denuncias penales contra activistas poblanos que vandalizaron el Autobús por la Libertad para impedir su llegada al Zócalo de esta ciudad en donde promoverían la campaña “Dejen a los niños en Paz”.

Juan Dabdoub Giacoman, presidente de ConFamilia, dijo que pondrán a disposición de autoridades las grabaciones en las que se observa cuando integrantes de la comunidad lésbico-gay de Puebla, así como activistas de los derechos sexuales, lanzan piedras, globos con pintura y huevos contra el autobús.

El representante de Confamilia indicó que fueron rotos dos cristales del camión, una llanta ponchada, daños en el toldo de la unidad con una piedra, así como manchas de pintura por toda la unidad.

Aseguró que antes de lo ocurrido en esta ciudad, sólo en Veracruz habían recibido una agresión, pero que se trató de un bote de pintura que fue vertido sobre el autobús durante la noche. “Es el único estado donde hemos sido violentados”, recalcó.

“Estos materiales serán puestos a disposición de las autoridades competentes y serán las que tendrá que analizarlos para identificar a los que agredieron y vandalizaron el autobús y nos agredieron a nosotros”, puntualizó.

A su vez, los integrantes de la agrupación Proderechos de la Diversidad Sexual y los Derechos Reproductivos exigieron detener la campaña que recorre el país, por considerar que “alimenta el discurso de odio”.

El autobús fue cercado antes de llegar al zócalo por los activistas que gritaron consignas en su contra, los integrantes de Confamilia convocaron a los medios de comunicación a una rueda de prensa en un restaurante ubicado en el Boulevard 5 de Mayo, justo enfrente de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, a ese lugar también llegaron manifestantes que rodearon las puertas y gritaron consignas contra los promotores de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas que defiende el derecho primigenio de los Padres a Educar a sus hijos.

Mientras en el interior del local Dabdoub se quejaba de que la Secretaría de Educación Pública pretenda distribuir entre los estudiantes del país la Cartilla de los Derechos Sexuales para Adolescentes y Jóvenes, activistas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) gritaban consignas en su contra.

“Eso es un invento del gobierno mexicano, no existe ningún tratado internacional que hable sobre derechos sexuales, reto a la presidenta nacional de Conapred y al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que vengan y me presenten un tratado que hable de derechos sexuales, que no vengan a inventar esas cosas”, expresó.

“No estamos en contra de la educación sexual, pero estamos en contra de la educación torcida que está manejando el gobierno”, dijo al señalar que no se puede dar la misma información a un adolescente de 10 años que a un joven de 29 años.

“Yo te reto a que me muestres un libro de anatomía que diga que el recto es un órgano de entrada”, agregó, “no podemos violentar la realidad, si hay a alguien que quiera usar su cuerpo de otra forma, está bien, está en su derecho, pero que no venga a decirle a mi hijo que porque a él se le ocurrió, mi hijo también puede hacer uso de esa forma de vida”.}

Aseguró que la educación sexual en México es un “rotundo fracaso” porque se basa en la repartición de condones.

Dabdoub dijo no estar en contra del derecho de los homosexuales a vivir su vida “como quieran”, pero sí de que ésta quiera ser “impuesta” a los que no están de acuerdo y que si no se llega a un acuerdo la violencia podría ir en aumento.

“Ahí es donde el Estado está fallando, es el que debería estar procurando esas mesas de diálogo, para encontrar caminos alternativos para que todo mundo nos sintiéramos protegidos y no hubiera ofensas como las que estamos viviendo aquí”, expresó.

Más de una veintena de granaderos que portaban equipo antimotines igual llegaron para resguardar a los integrantes de Confamilia y ayudarlos a que pudieran salir del restaurante.

Esta actuación de los elementos de seguridad a favor de los integrantes de Confamilia igual generó protestas entre los activistas.

Rubí Cervantes integrante de El Taller, criticó que la policía estatal golpeara y repeliera a los activistas. “¿Dónde está la policía cuando a las lesbianas y homosexuales les agreden en la calle? En el fondo fomentan y justifican que nos maten, discriminen y acosen”, exclamó. ¿Por qué a ellos sí los protegen y a nosotros no?”.