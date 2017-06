Papa Francisco pide a cardenales soñar y transmitir sus sueños a la juventud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera de imponga la birreta púrpura a cinco obispos que proceden de cuatro continentes, el Papa Francisco aseguró que los cardenales no son la “gerontocracia” de la Iglesia, sino “abuelos” que deben soñar.

En una misa que presidió en la Capilla Paolina del Palacio Apostólico Vaticano, el máximo pontífice de la Iglesia católica señaló a los purpurados que también a ellos, “ya con una cierta edad”, Dios les pide levantarse, mirar y esperar, porque “no es hora de cerrar las vidas”, ya que sus historias “aún están abiertas, hasta el final”.

Añadió: “Alguno que no nos quiere bien dice que somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una broma. No entiende lo que dice. Nosotros no somos gerontes: somos abuelos. Y si no sentimos esto, debeos pedir la gracia de sentirlo”.

Los cardenales, subrayó, son “abuelos que los nietos miran. Abuelos que deben darle a ellos un sentido de vida con nuestra experiencia. Abuelos no cerrados en la melancolía de nuestra historia, sino abiertos a dar esto. Y para nosotros, este ‘levántate, mira, espera’, se llama soñar”.

De acuerdo con Jorge Bergoglio, ellos, como abuelos, están “llamados a soñar” y a transmitir esos sueños a la juventud de hoy, que tiene necesidad de tomar esos sueños como la fuerza para “profetizar” y “llevar adelante su tarea”.

Al finalizar la celebración, el Papa Francisco agradeció la asistencia de los prelados, pidió perdón por sus pecados e invocó la “perseverancia en la fe, en la esperanza y en la caridad”.

Mañana, el Papa argentino impondrá la birreta de cardenal a los arzobispos Juan José Omella y Jean Zerbo de Barcelona, España, y Bamako, Malí, respectivamente, así como a Anders Arborelius, carmelita, obispo de Estocolmo, Suecia; Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, obispo vicario apostólico de Paksé, Laos, y Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, El Salvador.

(Con información de la agencia Notimex)