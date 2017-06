“El Bronco” veta al diario El Norte por una nota

MONTERREY, NL. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tildó de “mentiroso” al reportero del diario local El Norte por publicar ayer una nota donde dio a conocer el costo de una campaña a favor del mandatario en la portada de la revista AR, así como en anuncios espectaculares.

Según la información difundida, dicha campaña tuvo un costo de 7.4 millones de pesos, sin embargo, Rodríguez afirmó que no le costó un solo peso, pero tampoco dijo quién la patrocinó.

Durante un evento en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el gobernador despotricó contra el medio propiedad de la familia Junco de la Vega y hasta acusó al dueño de incurrir en un ilícito.

“Yo no te cuestionaré a ti cómo es que el dueño de tu periódico se robó una calle en San Pedro, o cómo anda en helicóptero todos los días, de dónde saca el dinero para comprar el helicóptero, quién le paga el helicóptero, qué negocios tiene”, subrayó.

El reportero respondió que se trata de recursos privados, y Rodríguez continuó: “¿Recursos privados de dónde? Pues lo vamos a fiscalizar para ver si es cierto que son privados y buenos recursos, y si no, son recursos malos, mal habidos. ¿Por qué no confían en nosotros y nosotros tenemos qué confiar en ustedes? El periódico tiene un derecho y libertad de expresión, cierto, pero no para mentir, y ha mentido muchas veces”.

De acuerdo con el mandatario estatal, la nota principal del diario publicada ayer –con el encabezado: “Cuestan $7 millones anuncios de Bronco”– fue para señalar que el gobierno había pagado la publicidad.

“En este caso preciso, por darte un ejemplo, nosotros no pagamos ni un solo peso. Si eso cobra o si la revista cobra o no cobra, es otra cosa. Pero se encabeza como diciendo que el gobierno gasta o malgasta el dinero de los contribuyentes. Eso genera desconfianza en la propia sociedad”, puntualizó.

Señaló que el tesorero estatal fue contactado para la campaña, y admitió que dio su anuencia para que apareciera en las páginas de la revista, debido a que no le implicó un costo al erario.

“En el momento que a mí me dijo el tesorero que iba a salir, yo dije: si no nos cuesta, adelante. Nosotros no tenemos que pagarle a nadie (…). Este es un tema del tesorero. Yo le he pedido que convoque a una rueda de prensa para que explique. La revista, como ha publicado muchos temas de muchos gobiernos, no sé cómo le hayan hecho ellos, yo sí sé cómo le hicimos nosotros. Me preguntaron que si autorizábamos eso, y adelante. Y lo dije también a tu medio”, explicó.

El Bronco, quien supuestamente aspira a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, preguntó si por ser El Norte “un ente público”, puede crear en internet una página donde revele los cobros por nota, y lamentó que el medio no se comunicara con él antes de dar a conocer el reporte de ayer. Ese diario –subrayó– quedará vetado.

“A partir de hoy cero noticias para El Norte, y cuando te vea a ti no te voy a decir nada, así que ponte unos tapones en las orejas. Siempre voy a estar preguntando: ‘¿dónde está el del periódico El Norte?’. Y te voy a decir: ‘Oye, compadre, ¿te puedes ir?’, porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información, ¿o no?”.

Cuando el reportero quiso abordar otro tema, Rodríguez Calderón soltó: “No te voy a contestar”.

Luego dijo que revisaría el asunto, y que si hay elementos presentará una demanda legal “contra el que sea” que publique información imprecisa.

Con el encabezado: “Afirma no pagar… ¿y quién pagó”, el diario regiomontano dio a conocer este martes que el gobernador negó que la campaña en la revista AR fuera sufragada con dinero del erario.