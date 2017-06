PRD propone a oposición, incluido Morena, un “gobierno democrático de coalición” rumbo al 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, envió sendas cartas a seis partidos políticos opositores al Revolucionario Institucional (PRI), donde manifiesta su disposición al diálogo para diseñar “un gobierno democrático de coalición” rumbo al 2018.

En la misiva enviada a los partidos del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal), Morena y Movimiento Ciudadano (MC), el Comité Ejecutivo Nacional del PRD expone tres puntos a considerar para elaborar “un programa común para la unidad de las oposiciones al régimen actual, que conquiste la simpatía y el apoyo de la nueva mayoría ciudadana para triunfar en las elecciones” del próximo año.

La idea central, puntualiza, es “diseñar un gobierno democrático de coalición que garantice la gobernabilidad de la nación y la puesta en marcha de los cambios democráticos y las políticas de bienestar que el pueblo de México reclama”.

La carta, con fecha 25 de junio, precisa que la mayoría de los ciudadanos quieren un cambio en el rumbo del país, “y este cambio puede realizarse en las elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores y de alcaldes el próximo año”.

Ayer, la líder perredista Alejandra Barrales argumentó que el llamado a los partidos de oposición a formar un gran frente amplio no es sólo para ganar la Presidencia, sino para transformar al país.

“Nuestra prioridad no puede ser ganar una elección. Nuestra prioridad no puede ser apoyar a un candidato. Nuestra prioridad no puede ser apoyar sólo a un candidato, a una sola persona. Nuestra prioridad debe ser sacar adelante al país”, destacó en un video de 3:11 minutos difundido en su cuenta de Facebook.