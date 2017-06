Usan a Proceso para intentar espiar a panistas (Imágenes)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El laboratorio canadiense Citizen Lab dio a conocer hoy que el correo malicioso Pegasus uso, al menos en tres ocasiones el nombre de la revista Proceso para intentar infectar los celulares de tres dirigentes panistas.

Citizen Lab difundió las fichas del presidente nacional panista Ricardo Anaya, del senador y exjefe de la Oficina de Los Pinos en el sexenio de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth y del actual vocero de ese partido, Fernando Rídriguez Duval.

A continuación las imágenes:

El informe completo de Citizen Lab se puede consultar en el siguiente enlace:

Reckless Redux: Senior Mexican Legislators and Politicians Targeted with NSO Spyware – The Citizen Lab