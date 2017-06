Fue legal el uso de Pegasus, justifica Arely Gómez, extitular de la PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública, justificó el uso del programa espía Pegasus, el cual fue adquirido cuando Jesús Murillo Karam era titular de la PGR pero que se siguió utilizando después, cuando ella encabezó esta última dependencia.

Al respecto, Gómez dijo que la PGR, “y cualquier Procuraduría, ya sea del Estado mexicano o de cualquier parte del mundo, tiene, para poder cumplir con su mandato, algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben de utilizar siempre dentro del marco jurídico”.

Lo anterior, insistió tras encabezar un acto, “nos lo mandata la ley y la Constitución. Durante mi mandato, (las acciones) siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para poder combatir a la delincuencia organizada y al crimen”.

Apenas ayer, Milenio y Televisa revelaron el contrato que comprueba que la PGR adquirió el software Pegasus, aunque aclararon que esto no corroboraba que haya sido la dependencia la que espió a activistas y periodistas, como lo documentaron organizaciones sociales y lo publicó el diario estadunidense The New York Times.