Obligan a diputados de SLP a firmar compromiso sobre desafuero y juicio político

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- En un recinto colmado por ciudadanos y organizaciones civiles, diputados locales sesionaron en medio de gritos como “¡Desafuero!” y “¡Fuera todos!”, donde al final aceptaron firmar un compromiso para destrabar y aprobar la reforma que elimina el fuero en la entidad y dar continuidad a juicios políticos que estaban “congelados”.

En menos de una hora, los legisladores presentes aprobaron las licencias de sus tres compañeros de PAN, PRI y PRD involucrados en el videoescándalo ya conocido aquí como “Ecuación de la corrupción”, además de que votaron en contra de todos los dictámenes de aprobación de cuentas públicas y auditorías que se presentaron en el orden del día.

El Congreso fue resguardado con vallas y agentes de la Policía estatal, lo mismo que varios legisladores que se hicieron escoltar por agentes para ingresar y salir del recinto, a donde acudieron ciudadanos y ONG para expresar de nueva cuenta su repudio por las evidencias de actos de corrupción denunciados casi desde el inicio de la actual Legislatura local.

El hartazgo estalló cuando se exhibió un video en el cual el panista Enrique Flores Flores da detalles sobre la operación que él y otros legisladores realizaban para presuntamente obtener “moches” de los alcaldes a cambio de eliminar observaciones de las cuentas públicas y auditorías, en contubernio con personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Aunque Flores Flores, el priista Óscar Bautista y el perredista J. Guadalupe Torres finalmente se vieron obligados a pedir licencia y abandonar sus curules, el cuarto diputado involucrado en el escándalo, Manuel Barrera Guillén, del Partido Verde, se ha negado a hacer lo propio.

Incluso el legislador del PVEM publicó un desplegado en el que afirma que la presión social es impulsada por un grupo político –sin citar nombres ni filiaciones– y hasta responsabiliza al Frente Ciudadano Anticorrupción de lo que le pueda pasar.

Mientras se decía libre de toda culpa, Barrera Guillén se presentó este jueves a la sesión del pleno escoltado nada menos que por el propio director de la Policía Estatal, Ángel Gámez. Eso no lo libró de recibir todo tipo de insultos y abucheos durante la breve sesión, de parte de la multitud que abarrotó el área del público.

“Diputado, te dan dinero para que apoyes a tu distrito, no para que te lo robes” y “Exigimos el desafuero para los diputados”, se advertía en algunas pancartas desplegadas en el salón por los manifestantes, quienes mientras duró la sesión no cesaron lanzar gritos y acusaciones desde el área del público, que en varios momentos, amenazó con tomar la tribuna, lo que finalmente no ocurrió.

En el marco de la sesión las organizaciones que integran el Frente Ciudadano Anticorrupción obligaron a los legisladores a firmar un listado de compromisos urgentes, documento que fue leído en el pleno por la diputada panista Xitlálic Sánchez.

Entre esos compromisos se incluye rechazar los informes de auditorías y reponer los procedimientos de revisión; aprobar las licencias de los diputados involucrados en la red de corrupción, derogar el fuero en la entidad; eliminar el pase automático de procurador de Justicia a fiscal general, y admitir propuestas de la ciudadanía para ese cargo y agilizar los juicios políticos pendientes.

mav