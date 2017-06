SAT embarga sueldos a alcalde y regidores de Macuspana por eludir laudos e ISR

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el salario de los 14 regidores del ayuntamiento del municipio de Macuspana, incluido el alcalde priista José Eduardo “Cuco” Rovirosa, por impago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y laudos laborales.

La regidora del PVEM, Mónica Rodríguez Potenciano, denunció que pese a tener programado el pago de laudos laborales y el ISR en el presupuesto de 2017, “Cuco” Rovirosa no lo hizo por pagar “bonos” de hasta un millón 600 mil pesos mensuales a funcionarios del DIF que encabeza Crystel Hernández, esposa del alcalde.

También dijo que actualmente el monto no pagado por laudos laborales alcanza los 150 millones de pesos, y que para este año se programaron 12 millones para liquidar parte del adeudo, sin embargo, no se ha pagado nada y tampoco el ISR que se descuenta a empleados del ayuntamiento, mismo que el alcalde “desaparece” y no lo entera al SAT.

Luego informó que ella y otros regidores acudieron al SAT para conocer el estatus de sus embargos y les informaron que fueron notificados a través del ayuntamiento, pero los oficios nunca llegaran a sus manos.

Después se enteraron de que la mitad de los regidores (siete) pagaron a tiempo sus multas, y los siete restantes, incluida ella, quedaron en estado de indefensión.

Mónica Rodríguez recordó que los siete regidores no notificados por el ayuntamiento de los embargos del SAT son justamente los que han presentado denuncias ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y Fiscalía General del Estado (FGE) por el “saqueo” que, acusan, está cometiendo “Cuco” Rovirosa en Macuspana.

En cuanto al pago de “bonos” a funcionarios del DIF-Macuspana, el diputado local del PVEM, José Manuel Lizárraga, dijo que se trata de “un atraco”, ya que se pagan hasta un millón 600 mil pesos mensuales a los allegados a la esposa del alcalde, mientras que para servicios municipales sólo se destinan 500 mil pesos.

“Hay denuncias de trabajadores de que les hacen firmar un bono de 20 mil y sólo les dan 10 mil, ya que la mitad se lo están llevando los funcionarios del ayuntamiento”, manifestó.

El alcalde priista “Cuco” Rovirosa, que aspira a la gubernatura del estado, cobró notoriedad el 15 de septiembre del año pasado porque durante la ceremonia del Grito de Independencia se echó vivas a sí mismo, luego de mencionar a los héroes nacionales.