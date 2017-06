“Sigues tú Simitrio”, advierten asesinos de Meztli, hija del líder de “La 28”

PUEBLA, Pue. (apro).- El comando que ingresó a las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA) para asesinar a Meztli Sarabia Reyna, la hija mayor del dirigente moral de esa agrupación, Rubén Sarabia Reyna, Simitrio, dejó junto al cuerpo un mensaje escrito en una cartulina:

“Esto les pasará a todos los que apoyan a Simitrio. Putos lacras. Sigues tú Simitrio y los que apoyen a Simitrio. Putos extorsionadores. Fuera la 28”.

Pasadas las diez y media de la mañana del jueves, cuatro sujetos armados, que cubrían su rostro con cachuchas, ingresaron a las oficinas del Mercado Hidalgo, bastión de la “28 de Octubre”, para amagar a tres personas que se encontraban presentes.

“Entraron preguntando si tenían dinero, ellos dijeron que no, que aquí no había dinero, entonces le preguntaron a Meztli que si ella era la hija de Simitrio, ella les dijo que sí. Luego los pusieron a todos boca abajo en el piso, les pegaron y le dijeron a Meztli que le dijera a Simitrio que le bajara, porque ya se había pasado de huevos, después de eso le dieron los balazos”, relató Tonatiuh Sarabia.

La policía confirmó que la mujer de 43 años, madre de tres hijos de 11, 15 y 18 años y quien se encargaba de atender las oficinas de la organización, recibió un balazo en la cabeza y otro en el abdomen.

Otro integrante de la agrupación llamado Pablo Barrientos recibió disparos en la nuca y en el brazo, mientras que otro miembro, identificado como Raúl, fue golpeado. Los sicarios se llevaron documentos de la oficina, así como los celulares que portaban las víctimas.

De acuerdo con testimonios de locatarios, los asesinos usaron silenciador en sus armas para evitar que los demás comerciantes se dieran cuenta del ataque y pudieran intervenir para detenerlos.

Tonatiuh Sarabia, hermano de la víctima y vocero de la organización, informó que en el lugar del crimen fue localizada una credencial de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque no ofreció más detalles.

Esto coincide con el hecho de que en una marcha que realizaron integrantes de “la 28 de Octubre” hacia Casa Aguayo, igual detuvieron a un hombre que se infiltró en la manifestación, el cual traía una credencial de militar y portaba una pistola 9 milímetros con 15 cartuchos hábiles que tenía inscripción de la Sedena.

La identificación que portaba el presunto “infiltrado” estaba a nombre de Álvaro Felipe Gutiérrez González, capitán segundo de Infantería, folio 9764, con vigencia del 20 de octubre de 2015 a 20 de octubre de 2019. Entre sus pertenencias le fueron encontradas dos llaves de vehículos, cuatro tarjetas de memoria y dos USB, así como una cámara de videograbación.

Integrantes de la organización lo inmovilizaron y lo entregaron a elementos de la Policía Estatal, quienes lo trasladaron en la patrulla PE620.

Tonatiuh Sarabia, descartó que el crimen de su hermana pueda adjudicarse a la delincuencia común o a grupos enemigos de comerciantes, pues aseguró que es claro el interés político que ha prevalecido desde hace más de dos años por parte del gobierno de Puebla por exterminar a esa organización popular.

“Esto es un asesinato de Estado, no fue una cuestión de bandas, no fue una cuestión de rivalidad, todas las bandas y las organizaciones gobiernistas que trabajan para el Estado y la delincuencia organizada son reguladas por las autoridades”, afirmó a las afueras del mercado.

“Nosotros estamos exigiendo que se esclarezca este hecho y se le brinden las medidas necesarias de seguridad a nuestros demás compañeros que se encuentran amenazados”, dijo, al recordar que además de Meztli antes recibieron amenazas la dirigente de la organización, Rita Amador, y María de la Luz Gálvez, esposas de Simitrio y de Xihuel Sarabia Reyna, respectivamente.

Sarabia anunció que se entrevistarían con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, a quien exigirán la detención de los responsables materiales de este asesinato “político”, así como de los autores intelectuales que ordenaron este crimen.

“Esto es un mensaje directo para Simitrio”, declaró, “no sabemos a qué se deba, lo que sí sabemos es que el gobierno de Puebla nos ha estado persiguiendo desde hace más de dos años, primero con la fabricación de presos políticos y ahora ocurre este asesinato”.

En la marcha los comerciantes acusaron al gobierno de Antonio Gali Fayad y al exgobernador Rafael Moreno Valle como los responsables del asesinato de Meztli.

Luz María Gálvez, esposa de Xihuel Sarabia Reyna, encarcelado en el penal de San Miguel, con lágrimas en los ojos aseguró que el asesinato de Meztli buscaba intimidar y desarticular a la agrupación que se ha distinguido por mantenerse en la lucha social.

Desde diciembre de 2014 a la fecha, han sido detenidos bajo distintos cargos Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, así como sus dos hijos Xihuel y Rubén Atl, y los integrantes de la organización Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas. Los cuatro últimos están presos en el penal de San Miguel.

Como parte de las represiones que han sido denunciadas por la agrupación, el año pasado señalaron que Meztli fue “levantada” por sujetos que dijeron ser ministeriales, los cuales la golpearon y amenazaron de muerte. A partir de este hecho, que quedó asentado en la denuncia 563/2016, se habían pedido medidas cautelares para ella a la CNDH, pero le fueron negadas.

“Sólo tenemos problemas con el gobierno”: Rita Amador

Tras reunirse con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Rita Amador, dirigente de la “28 de Octubre”, dijo que las autoridades estatales se han deslindado de los hechos, pero insistió en que la agrupación no tiene enemigos ni problemas de violencia con nadie, únicamente los creados por el propio gobierno.

“Nunca hemos sido una organización violenta, siempre hemos promovido el diálogo, no tenemos problemas con nadie, únicamente ha sido la represión que hemos sufrido”, señaló Amador.

“Si el gobierno no fue, que presente a los asesinos materiales y a los responsables intelectuales”, recalcó, al aclarar que no tiene confianza en el ofrecimiento que hizo el gobernador Gali Fayad de que el crimen no quedará impune.

Las organizaciones Liga Comunista, Voz Ciudadana, Consejo Democrático Magisterial Poblano, las Tlacuachas Feministas, CNPA MN, Movimiento por la Defensa del Agua y la Tierra de Ocotepec, Todos para Todos, Cholula Viva y Digna, entre otras, manifestaron su solidaridad con la agrupación y exigieron al gobierno el inmediato esclarecimiento del crimen.

“Los asesinos intelectuales de Meztli deben estar entre el círculo de resentidos por la existencia de una organización, de una dirigencia y de un proyecto de economía solidaria y popular, la UPVA, que se ha sostenido por décadas contra los gobiernos de la derecha poblana, empresarial y vende patrias”, señaló en un comunicado el Consejo Democrático Magisterial Poblano.

“El gobierno creó el clima que hizo posible el crimen de Meztli y toda la historia de represión contra la dirección política de la UPVA 28 de Octubre, por lo que el gobierno no puede evadir su obligación de dar castigo a los autores de este crimen político”, agregó.

La organización Todos para Todos llamó la atención sobre los múltiples ataques recibidos por la familia Sarabia por parte del gobierno estatal en el sexenio de Rafael Moreno Valle y el de Gali Fayad, así como la absoluta falta de apoyo de las autoridades locales y federales “protectoras de derechos humanos”, para preservar su integridad.

“…con rabia, indignación y dolor, vemos cómo cada día se vulnera en mayor grado la integridad y vida de todos aquellos que luchamos por defender la vida y nuestros lugares de trabajo”, manifestó por su parte la agrupación Cholula Viva y Digna.

“Les queremos manifestar nuestra admiración y agradecimiento por su valentía, su resistencia y su determinación por querer que nazca otro mundo, otra realidad en donde ya no obedeceremos a los que matan, a los que torturan, a los que explotan y que despojan a la gente de abajo”, agrega la organización en solidaridad con “la 28”.

Igual la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 84 organizaciones en 23 estados del país, así como por agrupaciones internacionales, emitió un comunicado para repudiar la “ejecución extrajudicial” de Meztli Sarabia.

“Las agrupaciones condenan los hechos, a la vez que exigen a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de la integrante de la Agrupación Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, así como garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de su familia y de los demás integrantes de la organización”.

También los partidos PRD y Morena emitieron comunicados para solidarizarse con la agrupación de vendedores y exigir al gobierno panista de Antonio Gali Fayad que el crimen no quede impune.

Fiscalía refiere narcomenudeo

En rueda de prensa, que ofrecieron Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública; Gustavo Huerta Yedra, fiscal de Investigación Metropolitana, y Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Municipal de Puebla, se estableció que uno de los móviles que se investigaría sería la “extorsión” que se menciona en el mensaje que dejaron.

“Es un mensaje muy claro. Hay una amenaza para la organización. Está dirigido al líder. Este es un asunto donde se habla de extorsión. Está muy claro que en ningún momento es un tema que involucre el gobierno del estado”, buscó deslindar Morales.

En tanto que Huerta Yedra incluso hizo mención a los supuestos antecedentes de la organización que se refieren a las acusaciones por narcomenudeo que fueron usadas para detener a Simitrio y a sus dos hijos y que han sido denunciados por distintas organizaciones como cargos “fabricados” por el gobierno.

Los funcionarios mostraron imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia alrededor de las 10:46 horas, en las que se puede observar a los cuatro sujetos que cometieron el crimen cuando huyen caminando por la calle 64 Norte hacia el Mercado Unión, contiguo al de Hidalgo.