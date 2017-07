Matías Almeyda no se descarta para dirigir a la selección mexicana

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Matías Almeyda, entrenador de las Chivas del Guadalajara, aseguró que “hay dos maneras” para llegar a dirigir a la selección mexicana: “Una, con proyectos, y otra con el examen que rindes en cada partido, consiguiendo títulos.

“Hay que conocer la vida del jugador, y al dirigir sólo mexicanos la posibilidad se puede dar de manera natural en algún momento, pero realmente ahora no lo pienso”, precisó Almeyda durante una entrevista al diario argentino La Nación.

Según Almeyda, vive el día a día y disfruta de Chivas del Guadalajara, que encaminó al título de la Liga Mx hace poco menos de un mes.

Matías (43 años) refirió que para dirigir a una selección hay que ir quemando etapas y obteniendo cosas importantes. “El tiempo dirá si uno está a la altura o en la mente de alguien para ser tomado en cuenta. Se tiene que dar de una manera natural”.

El entrenador dijo además que ahora no piensa con dirigir en Europa, si bien reconoció que escuchó las ofertas que le llegaron y que se las compartía al presidente de las Chivas, Jorge Vergara.

“(Las ofertas) no estaban dentro de lo que pensaba. En Europa ya estuve como jugador y no entré en cualquier club, fue en el Sevilla. Como entrenador deseo lo mismo. Si algún día se da, bien. No estoy pensando constantemente en irme. Me quedan cuatro años de contrato en Chivas, con una cláusula de rescisión para 2018”.

En la entrevista, Almeyda se ufana del proyecto de Chivas –“es muy lindo, grande y ambicioso. Va creciendo”-, que tiene bajo su entera responsabilidad en el club, donde se encarga de todo lo relacionado al futbol desde hace ocho meses.

“La reserva y las inferiores también fueron campeones. Dentro de dos años, Chivas va a tener entre 11 y 15 futbolistas salidos desde las inferiores. El objetivo es que el club no gaste más dinero en contrataciones”.