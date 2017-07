El INAI ordena a Sagarpa detallar padrón de solicitantes y beneficiarios

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras una respuesta “incompleta” a la petición de información de un particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Sagarpa detallar solicitudes en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los programas a cargo de la dependencia.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá realizar una exhaustiva búsqueda sobre las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo utilizados para el registro de solicitudes en el patrón antes mencionado.

Además, la dependencia deberá precisar marca del equipo, modelo, número de parte, procesador, memoria y disco duro; además de informar el dato de la resolución de las cámaras y proporcionar copia de los instrumentos jurídicos sobre la prestación del servicio.

En un comunicado, el INAI indicó que el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios es un nuevo proceso de registro para garantizar la focalización y ejecución confiable y transparente de los recursos públicos en beneficio del campo mexicano.

“No sólo busca reunir en un solo lugar a todos los solicitantes y beneficiarios, sino que digitalizará la información y los procesos para hacer más confiable y transparente la entrega de más de 60 mil millones de pesos que se destinaron este año para apoyar la producción agropecuaria y pesquera del país”, aseguró el comisionado Joel Salas Suárez.

La orden se desprende luego que un particular solicitó conocer información relacionada con los instrumentos jurídicos de contratación y las especificaciones técnicas de la plataforma y los equipos informáticos utilizados para suministrar el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la Sagarpa, de 2007 a 2017.

En respuesta, la dependencia proporcionó distinta información; sin embargo, no dio a conocer las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo, ni el dato de la resolución de las cámaras, y tampoco proporcionó los instrumentos jurídicos sobre la prestación del servicio.

Inconforme, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, que determinó que la Sagarpa no hizo una búsqueda exhaustiva de la información, por lo que le instruyó una búsqueda exhaustiva en todas las unidades competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, a fin de que entregue a la particular la información de su interés.