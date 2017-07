Incendios, bloqueos y un muerto tras 10 horas de enfrentamiento en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Casas incendiadas, vehículos calcinados, barricadas, bloqueos carreteros, sobrevuelos e intervención del Ejército Mexicano ocurrieron la mañana de este lunes 3 en la colonia Vicente Guerrero, presuntamente protagonizados por vecinos de esa localidad y la agrupación priista Frente Popular 14 de Junio, sin que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tuviera un “diagnóstico preciso” después de 10 horas de ocurridos.

La violencia se desbordó -según un reporte extraoficial- alrededor de las 07:00 horas de este lunes con el saldo de un muerto identificado como Jesús Rivera, un herido al que le estalló un cohetón, dos detenidos, así como 20 casas y decenas de vehículos incendiados.

Sin embargo, hasta las 17:00 horas el gobierno estatal no había informado nada de manera oficial.

Entrevistado al término de la firma del Convenio de Colaboración entre la UNAM y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), el gobernador Murat Hinojosa sólo se limitó a decir: “Las autoridades están desde la mañana tomando acciones y una vez que tengamos el diagnóstico preciso lo vamos a compartir”.

Así lucen las viviendas en la colonia Vicente Guerrero. https://t.co/tdBBivwbQA — GPSnoticias (@GPS_noticias) 3 de julio de 2017

Al insistirle que los conflictos sociales y agrarios se han reavivado en la entidad, dijo que “es un proceso histórico permanente en el que vive Oaxaca y lo importante es que nos estamos ocupando de poder encontrar soluciones y eso es lo que estamos haciendo en mi gobierno”.

Aunque hay denuncias de que la organización 14 de Junio ha cometido una serie de delitos, entre ellos el cobro por derecho de piso, el funcionario rechazó que actúen como crimen organizado:

“Una cosa son organizaciones sociales y otra los grupos delincuenciales a los que se les aplicará la ley y con las organizaciones sociales, diálogo permanente”.

El secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, manifestó que “independientemente de lo que se ha rumorado del enfrentamiento de vecinos de la colonia Vicente Guerrero con las colonias de la organización FP 14 de Junio, hicimos un vuelo de reconocimiento para tener una mejor perspectiva que persiste en la zona y había cinco casas quemándose. No tenemos confirmado muerto alguno. Sólo una persona hospitalizada por estallamiento de cohetón en el pie”.

Agregó: “Aquí en la colonia Vicente Guerrero no permiten el acceso fluido de las autoridades. Hace unos instantes subieron tres unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones que van a reforzar a la Policía Estatal, también hay presencia de la Secretaría General de Gobierno y de la Octava Región Militar y tratamos de tener comunicación con la presidenta municipal de Zaachila, Maricela Martínez Coronel, para calmar las cosas, abrir la circulación y permitir el acceso a las autoridades”.

A su vez, la alcaldesa Martínez Coronel declaró que desde el pasado 28 de mayo estalló el conflicto con la agrupación 14 de Junio porque la población de la colonia Vicente Guerrero se cansó de tanta violencia cometida por esa organización que pretendía cobrar derecho de piso a los comerciantes del mercado local.

Y no es todo, acusó que “desde enero cometen violaciones, asesinatos que cometen con los mototaxis y extorsionan del día y en la noche y de eso el gobierno está informado, pero no ha hecho nada, no nos ha escuchado”.

La presidenta municipal recordó que desde anoche los del Frente advirtieron lo que iban a hacer, se reunieron en la “sabrosa” y empezaron a disparar y quemaron un mototaxi “para provocar y el gobierno no hizo nada. Yo le llame a (Héctor Anuar) Mafud para que no se salga el conflicto de las manos. Pusieron barricadas y el gobierno no hizo nada”.