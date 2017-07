Asesinan en BC a hermana de comentarista de ESPN (Video)

MEXICALI, BC. (apro).- Con dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en el brazo, fue asesinada en Tijuana la doctora Alma Angélica Ciani, de 54 años de edad, cuando se encontraba en su consultorio junto a su madre y dos hijos.

Durante la tarde del lunes, un hombre joven vestido de camiseta amarilla entró al consultorio, esperó unos minutos hasta que Ciani González, originaria del Estado de México y egresada de la UNAM como médico cirujano, concluyó con la revisión de un paciente.

Entonces el agresor sacó un arma para dispararle dos veces: el primero en el brazo y el segundo en el rostro.

En ambas ocasiones, uno de los hijos de la víctima abrió la puerta de acceso al agresor. Cuando entró para supuestamente ser atendido por Ciani y al salir con amenazas de muerte.

De acuerdo a información de la Procuraduría de Justicia del Estado, el hombre ingresó al inmueble ubicado en el bulevar Cuauhtémoc 11004, local H, colonia Libertad, parte baja, en la delegación municipal Otay de esta ciudad fronteriza.

La muerte de la doctora es el homicidio número 777 durante el primer semestre de 2017 en el primer año de la administración del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, cuya ciudad registra en promedio poco más de cuatro asesinatos por día.

El comentarista de la cadena internacional ESPN, Odin Ciani, dio a conocer que era su hermana la mujer ejecutada al interior de un consultorio en Tijuana, a donde viajó después de enterarse de la agresión.

“El día de ayer aquí en Tijuana, mataron a mi hermana, la ejecutaron con tres disparos certeros; una mujer que entregó su vida a la salud”, expresó en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.

Exigió al gobernador Francisco Vega, al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justicia para su hermana y que cese la violencia en México y Baja California.

“Yo le exijo a usted señor presidente, al secretario de Gobernación, al gobernador del estado, no podemos seguir viviendo con esto, les exijo que se resuelva esta situación, les exijo por la inseguridad que se vive en México. No podemos seguir soportando esta violencia, hoy me tocó a mí, mañana a ti”, puntualizó.