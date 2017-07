Alto Comisionado de la ONU atraería el caso Meztli Sarabia

PUEBLA, Pue. (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió la posibilidad de atraer las investigaciones sobre el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija de Rubén Sarabia, Simitrio, líder fundador de la Unión Popular Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Al informar sobre las movilizaciones que llevaron a cabo en la Ciudad de México ayer martes, Rita Amador, líder de la agrupación, dijo que presentaron el caso ante María Luisa Bascur, coordinadora de la Unidad de Observación de la ONU, quien les aseguró que el caso de Meztli reunía las condiciones de una ejecución extrajudicial, por lo que podrían abrir un expediente para darle seguimiento.

Igual, indicó que esta área de la oficina del Alto Comisionado de la ONU les ofreció que retomaría los casos de Simitrio, sus dos hijos Xihuel y Rubén, así como de Luis Fernando Alonso y José Muñoz Villegas, integrantes de esa organización que se encuentran encarcelados, pero que han sido señalados como presos políticos.

Tonatiuh Sarabia Reyna, vocero de la UPVA 28 de Octubre, aseguró que además los casos de los presos también serán abordados en la sesión del Comité de Detenciones Arbitrarias, que se llevará a cabo en agosto próximo.

Luego indicó que en la reunión que tuvieron ayer, los representantes de la ONU también plantearon la posibilidad de acudir a las instalaciones del Mercado Hidalgo, bastión de la agrupación, para estar presentes en un homenaje póstumo que harán en honor de Meztli.

Además, informaron que ayer mismo se reunieron con el primer visitador de la CNDH, ante quien expresaron la preocupación sobre la actuación del ombudsman de Puebla, Adolfo López Badillo, quien dijo que no se le ofrecieron medidas cautelares que solicitó Meztli en su momento debido a que no ofreció pruebas de las amenazas en su contra.

También se reunieron con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, quien ofreció mediar con el gobierno de Puebla para que se estableciera una mesa de diálogo “real” que busque poner un alto a la represión contra “la 28 de Octubre”.

Sarabia Reyna indicó que además llevaron a cabo una marcha en la que recibieron el respaldo de más de medio centenar de organizaciones de lucha, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Frente Popular Francisco Villa (FPFV) Independiente, Frente Popular Siglo XXI, Asamblea Nacional de las Resistencias y Nueva Central de Trabajadores, entre otras.

Además del respaldo de académicos y personajes del movimiento social, como el indígena Alberto Patishtán, y el doctor Andrés Barreda.

Ambos dirigentes hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para que conduzca las indagatorias sobre el crimen apegadas a derecho, de manera veraz, científica y que se castigue a los verdaderos responsables.

“Lo único que conocemos hasta ahora son filtraciones a medios de comunicación. Es lamentable que ocurra así, pues esto afectará el proceso y las indagatorias. Desde allí se ve que no hay seriedad. A la fecha no hemos tenido comunicación oficial, no podemos pronunciarnos si no hay nada oficial”.

Rita Amador dijo que temen que los rumores que se han desatado en torno a una supuesta división al interior de la organización y de la familia, sobre presuntas acusaciones por extorsión, sean sólo para justificar nuevas agresiones por parte del gobierno del estado.

“Tememos que los rumores de división en la organización y en la familia que han soltado, lo consideramos una preparación en el terreno de la opinión pública para una nueva ola de represión aún más salvaje que la anterior”, alertó.