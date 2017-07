El IEEM cita a Solalinde por apoyar a Morena en veda electoral de Edomex

TOLUCA, Edomex. (apro).- Por las manifestaciones realizadas en sus redes sociales en favor de Morena y su candidata a la gubernatura, Delfina Gómez, días previos a la jornada, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) citó a comparecer al sacerdote Alejandro Solalinde.

El prelado fue acusado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de hacer proselitismo en favor de Morena durante el periodo de reflexión de tres días previos a la contienda del 4 de junio, por lo que el IEEM, a través del secretario ejecutivo, Francisco Javier López Corral, emplazó al religioso a comparecer, a efecto de desahogar su garantía de audiencia el próximo 13 de julio.

Sobre el citatorio, Solalinde Guerra acusó que el PRI usa al PRD para perseguirlo:

“No les basta con el homicidio de defensores de #DDHH ahora inicia @PRI_Nacional persecución en mi contra usando de sicario al @PRDMexico”, expuso Solalinde a través de su cuenta de Twitter.

Solalinde utilizó sus redes sociales el 2 y 3 de junio pasados para desmentir una aparente nota periodística publicada en un portal de internet en la que se atribuye al fundador del albergue “Migrantes Hermanos en el Camino” su respaldo al abanderado perredista Juan Zepeda:

“Mexiquenses, que no los sorprendan, no he dado apoyo a Juan Zepeda, ni al PRD, ni al PAN y mucho menos al PRI. La única oposición es Morena”, destacó.

Javier Rivera, representante del PRD ante el IEEM, precisó que la denuncia fue promovida ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un día antes de la contienda, pero fue remitida al órgano estatal por tratarse de una justa local.

El representante partidista refirió que la publicación del padre Solalinde implica una falta administrativa, un delito electoral, y viola el principio constitucional y religioso de separación Iglesia-Estado.

Rivera Escalona rechazó, como acusa Solalinde Guerra, de que el PRD sea utilizado por el PRI para golpearlo, pues por una razón similar los perredistas denunciarob, por ejemplo, a Enrique Ochoa, dirigente nacional priista.