Juez deja en libertad a dos policías que permitieron la huida de secuestradores en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un juez dejó en libertad a dos policías municipales arrestados por presuntamente recibir dinero y permitir la huida de una banda de secuestradores capturada la semana pasada.

El juez de Control dijo que el fiscal del Ministerio Público no aportó los elementos necesarios para vincular a proceso a los dos uniformados y enviarlos a prisión preventiva.

La Fiscalía General del estado (FGE) anunció que apelará la decisión del juez.

El pasado miércoles 5, el titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, anunció la captura de 12 presuntos secuestradores y la desarticulación de dos bandas criminales.

Entre ellos los policías del municipio de Cunduacán, Alberto y Miguel Ángel “N”, acusados de recibir dinero para permitir la huida de una banda de plagiarios, de la que también formaba parte un policía estatal y un guardia de seguridad privada.

De acuerdo con la vicefiscal de la FGE, Aureola Rodríguez Cupíl, no hay claridad en el caso, pues el juez que liberó a los dos policías municipales fue el mismo que giró la orden de aprehensión contra ellos.

“Se trata de una discrepancia de criterios, lo que no está claro es por qué el juez que nos otorga la orden de aprehensión en contra de estas personas es el mismo juez que dice que no los vincula a proceso porque no se reúnen los requisitos para la configuración del delito”, manifestó la funcionaria.