“El Bronco”, dispuesto a ir a la cárcel por retrasar publicación de reformas electorales

MONTERREY, NL. (proceso.com.mx).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que está dispuesto a ir a la cárcel, si es que la autoridad así se lo demanda por negarse a publicar las reformas a Ley Electoral del Estado, aprobadas en el Congreso Local y que los diputados le urgen que haga oficial.

Los legisladores han presionado toda la semana a “El Bronco” para que ordene que aparezca este sábado en el periódico Oficial del Estado las reformas aprobadas el 29 de junio, que incluyen temas de paridad de género y repartición de diputaciones con las que el mandatario está en contra.

Entre las innovaciones que presenta el articulado reciente está la inclusión de los diputados plurinominales, que llegarían al Congreso local a través de listas elaboradas por los partidos, en sustitución de los de representación proporcional, que permite que accedan a una curul los 16 mejores perdedores de la contienda.

“El Bronco” dijo que en redes sociales ha recibido una cantidad considerable de mensajes de ciudadanos que le piden que no publique la ley.

“Les estoy haciendo caso pero tengo qué respetar la ley. Tengo todavía 20 días para publicar, y si tengo que ir a la cárcel, encantado. No voy a secuestrar a la democracia de este estado. En la medida que tengan que aplicar la ley, con mucho gusto la recibo, pero no voy a violar la ley”, afirmó.

Entre otros puntos con los que está en desacuerdo es la disposición de evitar que los legisladores independientes obtengan posiciones de representación proporcional, y la falta de equidad en las candidaturas a las alcaldías, pues sólo se pedirá cuota de género de manera vertical, para listas de síndicos y regidores, y no horizontal, para la cantidad de aspirantes a las presidencias municipales.

El sábado es el último día en el que la Ley puede ser publicada, para que se cumplan los 90 días previos del inicio del año electoral, por lo que, en caso contrario, las propuestas aprobadas por los diputados locales no podrán ser efectivas para las elecciones del 2018, como esperaban el PRI y el PAN de la entidad, según afirma el mandatario, quien cita a los abogados del gobierno de Nuevo león.

Sin embargo, en la polémica, otros especialistas señalan que la Ley entra en vigor al momento de su aprobación, determinación que no ha sido aún clarificada por la Comisión electoral de la localidad.

Sorpresivamente, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) también se sumó a la demanda de los legisladores y, a través de sus magistrados, ordenó a Rodríguez Calderón que plasmara en el Periódico Oficial los cambios, demanda que el mismo mandatario consideró un exceso de atribuciones del órgano comicial, quien consideró que los magistrados están a favor de los cambios porque en ellos hay incremento salarial y mejora en sus condiciones laborales..

“El Tribunal no se debe meter con nosotros, creo que los magistrados se están excediendo. A lo mejor es porque les subieron un 50% de sus salarios. Debe haber (un contubernio), porque históricamente, en este país, en un solo momento deciden las cosas y sin revisar, sin tomar en cuenta nuestra parte. El Tribunal pudo habernos llamados”, explicó el mandatario independiente.

Consideró irregular que un juicio promovido por el diputado priista Andrés Cantú, para demandar la protección de sus derechos político electorales, fuera resuelto inmediatamente por el mismo TEE para pedir al jefe del Ejecutivo que publique la Ley.

Por eso, dijo, en atención al Tribunal plasmará el texto en el Periódico Oficial “inmediatamente”, pero de acuerdo a los tiempos que le son permitidos, que es en 20 días más.

“Cómo un juicio lo resuelven en 30 minutos. Evidentemente hay un contubernio y me preocupa demasiado porque estos magistrados ya dieron su brazo a torcer para ser beneficiarios del PRI y el PAN. Eso no está bien. Nuevo León puede transitar y estamos teniendo una regresión enorme por intereses no de la democracia”, dijo.

Por su parte, el legislador local Hernán Salinas presidente de la comisión de legislación, dijo que la nueva Ley entró en vigor cuando fue aprobada y no se necesita su publicación, debido a un par de artículos transitorios que así lo establecían.

Por lo tanto, dijo el panista, el articulado está vigente y podrá ser empleado en los comicios del año entrante.

Conceden suspensión a “El Bronco”

El viernes por la tarde, el cobierno de Nuevo León informó que el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León le otorgó una suspensión con lo que queda sin efectos la demanda del TEE, que pedía que fuera publicada en el periódico oficial la Ley emitida por los diputados locales.

La decisión permitirá que “El Bronco” y sus abogados revisen y promulguen los artículos en cuestión de acuerdo a los tiempos que tenían previstos.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en los términos que se indican en el presente proveído”, establece el documento. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parte actora exhiba garantía, señala la resolución difundida por la administración estatal.