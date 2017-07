Hijo de Trump arremete contra CNN con parodia de Top Gun

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, arremetió este fin de semana contra la cadena de noticias CNN al publicar en su cuenta de Twitter un meme en video que es una sátira basada en un fragmento de la película Top Gun.

Se trata de un video editado que muestra a Donald Trump padre pilotando un avión y disparando un misil contra otra aeronave con el logo de CNN.

“Uno de los mejores (memes) que haya visto”, escribió Trump hijo, acompañando el mensaje con emoticones de carcajadas.

One of the best I've seen. 😂🇺🇸😂🇺🇸 https://t.co/rqCplijJ57

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de julio de 2017