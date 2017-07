Han recuperado sólo 10 de los 40 autos robados de distribuidora Ford en Tlajomulco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El fiscal general Eduardo Almaguer calificó como “extraño” el robo, el viernes pasado, de 40 vehículos de una distribuidora de la empresa Ford, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Almaguer mencionó que el modus operandi fue similar al robo de unidades que ocurrió el 24 de septiembre de 2016, igual en Tlajomulco. “Son robos realmente muy extraños, este último hecho lo perpetraron dos sujetos, es totalmente falso que haya sido un comando, a los cuales extrañamente se permite el acceso a este depósito de vehículos”.

En una primera versión, los empleados de la empresa dijeron que llegó un comando en tres vehículos, aunque después dijeron que el velador de la bodega asaltada aseguró que fue sorprendido por unos sujetos que arribaron a bordo de una camioneta, la cual confundió con una patrulla. Por ello atendió el llamado a dejarlos entrar, con pretexto de que investigaban un robo. Enseguida, los supuestos policías hicieron pasar a diversos conductores para cometer el atraco.

Además, declararon a la Fiscalía que en la bodega removieron el GPS de las unidades y las llenaron con combustible, lo cual levanta sospechas. “Extrañamente se les permite el acceso a este depósito de vehículos, que me informan que había aproximadamente 600, y de los cuales sólo toman entre 25 y 40”, refirió el funcionario.

Almaguer mencionó que la empresa afectada no ha informado a la dependencia cuántos y cuáles vehículos se robaron, con la justificación de que está haciendo el inventario.

Un detalle que también llamó la atención de la Fiscalía es que en la bodega no se cuente con cámaras de seguridad. “Lo que nos llama mucho la atención es que estos lugares, que albergan entre 300 ó 500 millones de pesos por el número de vehículos que se tienen ahí, pues no cuenten con cámaras de videovigilancia y no cuenten con las medidas de seguridad elementales para cuidar un patrimonio de ese tipo”, expresó Almaguer.

Hasta el momento se han localizado 10 vehículos, dos de ellos en Tlajomulco de Zúñiga, uno en Melaque, dos en Manzanillo y cinco en una bodega en Tlaquepaque.

Unos tres automotores fueron recuperados por la Policía Federal (PF), dos por la municipal de Tlajomulco, y el resto de forma conjunta entre la Fiscalía de Jalisco y el Ejército Mexicano.