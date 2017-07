Ifigenia Martínez y Dolores Padierna cuestionan frente amplio del PAN-PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exsenadora Ifigenia Martínez, fundadora de la Corriente Democrática del PRI y del PRD, declaró su simpatía por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque cuestionó la llegada de Lino Korrodi, exoperador de Amigos de Fox, al tiempo que criticó el frente amplio que negocian las dirigencias perredista y del PAN.

“Toda mi confianza y simpatía para López Obrador. El compañero López Obrador tiene mucha experiencia y demuestra un sentido de nacionalidad y democracia probado”, afirmó la exprofesora de la Facultad de Economía, quien participó en un foro sobre la Constitución de la Ciudad de México.

Martínez también afirmó que el PRD debe “repensar” la alianza con el PAN, ya que “sus proyectos de nación ni siquiera coinciden. Quizá separados seamos mejores. Va a ser difícil hacer la alianza con el PAN, no sé si conviene, porque tenemos una plataforma ideológica diferente”.

La profesora se sumó así a las críticas que también ha expresado el exdirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien consideró que el frente amplio es “un frente guango, para intereses territoriales”.

En el mismo foro del Senado, la coordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, afirmó que la construcción de una alianza con el PAN “está detenida” porque “no hay condiciones para eso. De hacerlo sería muy poquito”.

“Mi hipótesis es que el PAN ocupó el tema de una posible alianza para el tema de Coahuila. En caso de que los panistas se queden con el gobierno de Coahuila, quedará demostrado que no tiene ninguna intención real de avanzar en una coalición opositora para el 2018”.

“Si le conceden al PAN lo que pide va a soltar la alianza, ya lo ha hecho muchas veces, en todas las reformas estructurales lo hizo. No tengo ninguna confianza y ninguna esperanza de que eso cuaje, y llamaría a mis compañeros del PRD a que sean más cautelosos, menos confiados y le piensen doblemente a cada asunto que tratar con el PAN”, argumentó Padierna.

Al ser cuestionada sobre las presuntas expulsiones en el PRD a quienes afirmen su simpatía por Morena, Padierna consideró que se trata de una interpretación “exagerada”.

“Yo no estaría de acuerdo en las purgas. Este no es el momento. Es el momento de la unidad y de los llamados a trabajar, no a hacer purgas internas”, planteó la senadora del PRD.