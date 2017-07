Familiares de víctimas del socavón en Paso Exprés demandarán a autoridades por negligencia

EMILIANO ZAPATA, Mor. (apro).- Familiares de las víctimas del socavón en el Paso Exprés anunciaron esta mañana que iniciarán acciones legales contra las autoridades correspondientes por la muerte de Juan Mena López, de 56 años de edad, y Juan Mena Romero, de 36.

En conferencia de prensa, Sonia Mena aseguró que la demanda no sólo tiene que ver con las fallas en la construcción de la obra y la inacción de las autoridades para sancionar a los responsables, sino por la negligencia para rescatar a tiempo a sus familiares. “No hicieron lo suficiente, no lo hicieron a tiempo, no supieron o no quisieron salvarles la vida”, reprochó.

Entre los probables responsables mencionó al consorcio Aldesem-Epccor, empresa constructora que ganó la licitación; al gobierno federal, particularmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (CST); al gobierno estatal y a las autoridades municipales. Todos, subrayó, “demostraron incapacidad” para el rescate, cuyos trabajos tomaron alrededor de 10 horas.

Con lágrimas en los ojos y rabia, Sonia Mena expresó que la familia está rota “por la negligencia de las autoridades” y “no puede ser tapada por palabras, promesas y términos legales”, que parece ser lo único que ofrecen aquellos que debieron evitar la tragedia, sostuvo.

De acuerdo con información extraoficial, autoridades federales, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), habría ofrecido a los deudos 500 mil pesos de indemnización por cada una de las personas que ayer perdieron la vida en el hundimiento.

Por su parte, Sergio Marín Brito, delegado de Lázaro Cárdenas, demarcación donde se ubica el poblado de Chipitlán, denunció que la única medida que realiza la SCT es rellenar el socavón con cemento hidráulico, pero no está atendiendo las causas que lo provocaron.

“No se ha cambiado la tubería del drenaje que, según las propias autoridades, fueron las causantes del colapso de la autopista”, apuntó.

Destacó que el pasado martes 11, en “una medida tardía”, la SCT ordenó la inyección de varios metros cúbicos de cemento hidráulico en la zona que al día siguiente colapsó. Y subrayó que el propio delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, declaró ayer a medios locales que sí habían tomado medidas de prevención, y las ilustró con la inyección de cemento, pero nada se mencionó del drenaje en la zona.

Según Mario Meneses, ayudante municipal de Chipitlán, culpar a las lluvias atípicas como causa del socavón es sólo una declaración para tratar de escapar a la responsabilidad.

Sostuvo que desde mayo pasado se entregaron documentos a la SCT en los que se informaba a tiempo lo que podría ocurrir y que desafortunadamente ocurrió ayer con un saldo trágico.