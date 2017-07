Defensa de familia de Lesvy apela vinculación a proceso de su exnovio por homicidio simple, no por feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria informó que la representación legal de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio -cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo- presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juez de Control, Cristian Ricardo Franco Reyes, en relación con el exnovio de la víctima.

En entrevista con Apro, Alejandro Martínez, abogado del Centro, explicó que con el recurso buscan inconformarse por la clasificación de la muerte de la joven por suicidio -en vez de declarar feminicidio-, así como la vinculación a proceso por homicidio simple doloso en su modalidad por comisión de omisión que el juez impuso a Jorge Luis González Hernández, expareja sentimental de Lesvy.

El pasado lunes 10, el Juez de Control decidió la no clasificación de la muerte de la joven de 22 años como feminicidio, a pesar de que, en la audiencia de vinculación, el Centro Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) presentaron pruebas de la violencia física y verbal que Lesvy Berlín sufría en su relación; además, argumentaron las huellas de violencia física que tenía en el cuerpo encontrado atado en la cabina telefónica.

Martínez recordó que la exposición del cuerpo, los signos de violencia física y el contexto de violencia son elementos suficientes para que, de acuerdo con el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de feminicidio de la capital, se investigue el fallecimiento de una mujer como feminicidio.

Ese lunes, el Centro Vitoria también reveló la inexistencia del video en el que -según la Procuraduría General de Justicia local (PGJ- CDMX)- se observa cuando la chica se quita la vida y con el cual la dependencia sustentó su hipótesis de suicidio.

El recurso tenía como fecha límite para presentarse hoy a las 15:00 horas y es el derecho que tiene las víctimas y sus familiares, luego de la resolución del juez, explicó el abogado.

Según Alejandro Martínez, el argumento jurídico se basó en que, tanto el Ministerio Público, como el Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ-CDMX), no actuaron con perspectiva de género ni siguieron los protocolos locales e internacionales de la práctica de diligencias en casos de la privación violenta de la vida de mujeres.

Desde el momento de la recepción del recurso, y luego de la notificación a la defensa de González Hernández, el TSJ-CDMX tiene tres días para aceptarlo. Sin embargo, hoy fue el último día laboral de los Tribunales, por lo que es probable que se retome hasta principios de agosto.

No obstante, Martínez dijo que no se descarta la promoción de un amparo como último recurso legal, en caso de que el Tribunal Superior de Justica, presidido por Álvaro Augusto Pérez Juárez, no acepte el recurso de apelación.