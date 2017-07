Rodrigo Medina acude a escuchar nuevos cargos por enriquecimiento y peculado

MONTERREY, NL (apro).- Al acudir hoy a la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, para conocer nuevas imputaciones que le presentarán relacionadas con corrupción, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, descartó que vaya a huir de la justicia, pese a las reiteradas solicitudes de la Fiscalía que pide para él prisión preventiva.

“No. Ustedes son testigos que he acudido a todas las citas. No hay ningún riesgo”, señaló hoy el anterior mandatario al presentarse esta mañana ante el Ministerio Público que le explicará en qué consisten las acusaciones que próximamente le presentarán ante un juez de control, por los delitos de enriquecimiento ilegítimo y peculado.

Para la comparecencia de hoy Medina reconoció que acude con un amparo bajo el brazo.

El Fiscal encargado del combate a la corrupción, Ernesto Canales Santos, explicó el jueves que presentarán cargos contra el priista al detectar que tiene más propiedades que las que realmente declaró y, además, porque usó de manera ilegal las aeronaves que estaban a disposición del gobierno del estado durante su sexenio.

Sobre la acumulación de bienes, Medina de la Cruz dijo que sus posesiones están debidamente reportadas ante la Contraloría estatal y no tiene otras.

“Mis propiedades están en mi declaración patrimonial, no hay más. Ya lo he repetido muchas, muchas veces y eso es lo que hay. No sé qué información nueva puedan tener ellos ahí”, dijo el político, quien radica en la Ciudad de México.

Expuso que a esta nueva comparecencia acude “muy tranquilo” y señaló que hubiera preferido que le agendaran las dos citas de hoy continuas, y no una a las 9:30 y otra a las 12:30, aunque estará presente en las dos.

Actualmente, el juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien envió a Medina al Penal del Topo Chico, el 26 de enero pasado, antes de ser liberado, 18 horas después, es requerido por la justicia federal debido a que presuntamente violó el amparo que protegía al exgobernador.

Al respecto, el afectado dijo que presentó la respectiva denuncia ante la PGR debido a que hace uso de los recursos que tiene para defenderse, en este caso contra el juzgador, quien habría atropellado el mandamiento judicial que impedía que fuera remitido a la cárcel.

“Todos los ciudadanos tenemos derechos y cuando son violados, tenemos también la prerrogativa de acudir ante las autoridades para denunciarlo. Es importante que se investiguen todos los asuntos, pero también que no se atropellen los derechos de nadie, que haya piso parejo para todos y que no haya manipulaciones a ningún procedimiento”, expuso antes de iniciar la primera de las diligencias.