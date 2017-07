Llama Ifigenia Martínez a Morena, PRD, PT y MC a ir “unidos con un solo candidato” al 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, encabezó un llamado a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) a la reconciliación y a crear las condiciones para “ir unidos y ganar las elecciones del 2018 con un solo candidato”.

En conferencia de prensa: dijo: “Este llamado no es espontáneo ni novedoso. Es el mismo que se hizo en 1988 para constituir el Frente Democrático Nacional; el mismo que animó la Coalición por el Bien de Todos en 2006 y la Coalición Movimiento Progresista en 2012, y tiene hoy sus referentes en la convocatoria contenida en la ‘Proclama por el Rescate de la Nación’, en la iniciativa ‘Por México Hoy’, y también en el llamado de Andrés Manuel López Obrador para un ‘Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México’”.

La economista propuso la formación de “una coalición horizontal” que contemple una amplia alianza con partidos políticos, organizaciones sociales y culturales, movimientos ciudadanos, con sectores económicos, con todas las clases y las expresiones sociales, “que tenga como base un Proyecto de Nación alternativo, para defender y profundizar las conquistas ganadas por la izquierda, recuperar el espíritu del Constituyente de 1916-17 y cambiar el régimen y el actual modelo, que sea resultado de un debate amplio y una discusión abierta e incluyente”.

Así lo dijo al leer un pronunciamiento acompañada de perredistas como Carlos Sotelo, de la corriente Militantes de Izquierda (MIZ); el expresidente del partido, Leonel Godoy; Alejandro Sánchez Camacho, miembro del CEN y de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), entre otros.

Ifigenia Martínez consideró que es tiempo de reencontrarse, de dejar atrás las diferencias y rencillas y ponerse a trabajar “por el cambio verdadero que un 80% de mexicanos reclamamos. Es el momento de que el 80% se una y decida. La responsabilidad mayor es de la izquierda, corresponde a ella ser el motor de ese cambio y esa unidad”.

Leonel Godoy afirmó que el consenso principal de este grupo -en su mayoría conformado por expresidentes del partido- es que están en contra del Frente Amplio Democrático (FAD) que impulsa la cúpula del PRD para aliarse con el PAN.

“Estamos de acuerdo en proponer un programa, un proyecto alternativo de nación desde la perspectiva de izquierda. Hay otros temas que todavía no tenemos resueltos, este es un proceso, estamos buscando coincidencias elementales que nos permita ir juntos en un anhelo que es la unidad de las izquierdas y nos ayude a ir a la presidencial con un candidato de izquierda”, añadió.

Sánchez Camacho indicó que “por el momento no vetamos a nadie, pero tampoco le levantamos la mano a nadie. No hay candidato presidencial definido. El elemento puede ser una encuesta, también debates públicos o foros de cara a la nación. Aspirantes están AMLO, no es el único; en el PRD están Silvano Aureoles, incluso Mancera como candidato independiente y recientemente el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Necesitamos dar oportunidad para que a través de un procedimiento diverso ver quién tiene mejor posición en el electorado”.