Exjefe de SSP Veracruz ofrece entregar bienes ilícitos a cambio de beneficios en su proceso penal

XALAPA, Ver. (apro).- Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, buscó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, para “ofrecerse” a devolver bienes inmuebles adquiridos con recursos públicos, a cambio obtener “beneficios” en el proceso penal que se le sigue por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de autoridad y coalición.

El convenio que buscó Bermúdez Zurita fue rechazado por el fiscal, en aras de que se les haga justicia a los veracruzanos por el atraco descomunal ocurrido en el sexenio anterior, aseguró el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Según el mandatario veracruzano, lo que el exsecretario busca es un acuerdo conciliatorio previsto por la ley, pero que queda a facultad de la FGE otorgarlo o no. No obstante, anticipó que no habrá conciliación alguna.

“Está planteando de acuerdo con la ley un procedimiento de acuerdo conciliatorio. Ya el fiscal me comentó que se va a negar a ese procedimiento, toda vez que el fiscal considera que los veracruzanos demandan que se haga justicia a fondo”, aseguró.

Yunes Linares explicó que la ley, conforme al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, marca un acuerdo reparatorio por delitos patrimoniales, donde el imputado devuelve los bienes adquiridos de forma ilícita y se pacta un convenio.

En recientes audios filtrados desde la cárcel, con la venía de la FGE de Veracruz y del gobierno de Yunes Linares, se escucha nítida la voz de Bermúdez Zurita -conocido al interior de la corporación como Capitán Tormenta- de exonerarse de haber cometido irregularidades en el pasado proceso electoral, cuando el PRI perdió la gubernatura.

Además, cuenta a un interlocutor no identificado que fue “por instrucción” de Javier Duarte que funcionarios del gobierno le entregaron mil 300 millones de pesos al entonces candidato priista Héctor Yunes, quien al final perdió la gubernatura contra su primo-hermano, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Yo no los moví (el dinero), los protegía cuando el dinero llegaba, les ponía una patrulla. La movilización la repartió gente del candidato (sic)”, se escucha en el audio, en el cual Bermúdez Zurita narra a detalle que los interlocutores de Héctor Yunes para recoger el dinero eran el exsubsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora Domínguez, y el exfuncionario de Desarrollo Económico en el sexenio de Miguel Alemán, Fernando Vázquez Rigada.

Aunado a ello, el periódico Notiver -con línea editorial “amigable” con la familia Yunes Linares- público una carta escrita a lápiz en la que, supuestamente, Arturo Bermúdez certifica de puño y letra que es su voz la del audio y que él fue testigo de la entrega del dinero para la campaña del candidato priista.

Ni el gobierno de Yunes Linares, ni la defensoría de Arturo Bermúdez explicaron cómo salió dicha misiva del penal de Pacho Viejo.

El priista Héctor Yunes acusó que estas filtraciones tienen las “huellas dactilares” del actual gobernador y que son respuesta a las críticas que el PRI ha emitido contra el llamado “gobierno del cambio”.

Este viernes, en entrevista en el puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes afirmó que la Fiscalía General del Estado se negará a participar en acuerdos o convenios “con delincuentes”.

“Se procederá a fondo, que se le sancione conforme a ley, con pena de prisión y decomiso de bienes. Se está buscando el decomiso, la incautación de los bienes”, dijo.

El mandatario estatal aseguró que sigue en curso la investigación contra los familiares de Karime Macías, esposa de Duarte de Ochoa, por presuntos nexos en la red de corrupción que provocó el desfalco financiero en la entidad.

“La Fiscalía General del Estado está haciendo un análisis, una investigación que considera a todo el entorno familiar, a quienes participaron en este proceso, que no sólo es la esposa, es también la cuñada (Mónica Macías), el esposo de la cuñada (José Armando Rodríguez), son también familiares cercanos, es el suegro (Antonio Macías Yasegey)”.