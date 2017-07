“Retratos de piel oscura”, expo en el Casa de la Primera Imprenta de América

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Imágenes que ponen de relieve la riqueza étnica de los pueblos afrodescendientes, la exposición “Retratos de piel oscura: afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca” presenta un microcosmos de esa comunidad en una selección de 21 fotografías de Alejandro Juárez Gallardo y una pieza de la autoría de Nadia Galaviz García, en el Centro de Difusión Cultural Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metropolitana. En las imágenes destacan los primeros planos que dejan ver el temple y las emociones de personajes desconocidos que provocan fascinación por las mirada, expresión o gestos, una combinación exacta de cuadros emotivos y profundidad. Hombres, mujeres y niños que juegan, ríen, danzan, trabajan, estudian u observan curiosos, reflexivos o distantes, figuras de una población que clama por el reconocimiento. La muestra permanecerá en ese emblemático recinto situado en calle Lic. Primo Verdad 10 en el Centro Histórico, a media cuadra del Metro Zócalo, hasta el 22 de julio como parte del II Foro por el reconocimiento constitucional y el desarrollo de los pueblos afromexicanos, convocado por el Programa de Vinculación y Desarrollo Comunitario de la Unidad Iztapalapa.

“El silencio perfecto” en El Galeón

Con actuaciones de Patricia Ortiz y Quy Lan Lachino y dramaturgia de Alejandro García en el Silencio perfecto que se encuentra en cartelera en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque (CCB). En la pieza se construye y deconstruye un espacio en el que dos seres articulan el pasado a través de los vestigios de un mundo que ya no está al tiempo que se hacen preguntas: ¿Cómo busco a los perdidos? ¿Cómo me cuentan el pasado los muertos? ¿Cómo viajo a través de los ojos del otro? ¿Qué voces se vuelven la mía? ¿A dónde voy? Cada momento de exploración me define, me disuelve, construyo mi realidad en la repetición. Pero ¿Qué es lo que me aleja del hogar? ¿De dónde soy? ¿Dónde habita el silencio perfecto? La obra, coproducción de Teatro INBA, tiene funciones este sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas en el CCB en Paseo de la Reforma y Campo Marte (Metro Auditorio).

“La Panadería”

Inspirado en “Der Brotladen”, una de las obras inconclusas del considerado innovador del teatro del siglo XX, Bertolt Brecht, el director escénico Octavio Michel lleva a escena La panadería, montaje que se distingue por ser a telón abierto, por lo cual el público podrá ver a actores y técnicos transitar de un lado a otro del escenario, hasta conocer la situación de la señora Queck, sus siete hijos y un grupo de hombres. La puesta que tiene funciones desde el pasado jueves 6, estará en breve temporada hasta el 30 de julio en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte, Bosque de Chapultepec, Detrás del Auditorio Nacional, Metro más cercano estación Auditorio. Funciones: jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Expo en el Cenart…

Exposición-homenaje por los sesenta años como actriz de Adriana Roel, y a raíz de la donación de su archivo al CITRU, la Galería Juan Soriano de la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes expone Adriana Roel en: Mi vida en el teatro. Seis décadas en el escenario, de “Los frutos caídos” a “Ilusiones”. A través de Roel, ganadora de dos Premios Ariel, quien se ha desempeñado, además de actriz, como directora, adaptadora, productora y creadora de actores, se da cuenta de un centenar de documentos entre programas de mano, libretos, notas de prensa, fotografías, carteles, placas de representaciones y premios sobre su figura, pero también de una parte de la historia del teatro en México. La exposición está abierta hasta el próximo 13 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club. Metro General Anaya.

Danza en el Centro Nacional de las Artes.

… y también Danza

Como parte de sus prácticas escénicas, los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Folklórica presentan una serie de funciones con montajes resultado del trabajo del ciclo escolar 2016-2017. Se trata de puestas únicas que dan cuenta del esfuerzo de los jóvenes, entre ellos: De tu encanto ¡tú condena!, que retoma la leyenda de La Mulata de Córdoba; Las lágrimas de los indios, que habla de los conflictos que surgieron durante el periodo de conquista y la mezcla de culturas que construyen lo que hoy en día es nuestro país; y La condición del hombre, homenaje a José Clemente Orozco. Las funciones se realizarán hasta este sábado y domingo a las 16:30 y 19:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club, Metro General Anaya. La entrada es libre.

Último fin de semana de “Romeo y Julieta”

Partiendo de una traducción de Alfredo Michel Modenessi, especialista en la obra de William Shakespeare, y adaptación de Paola Arriaga y Mauricio Lozano, éste último también director de la puesta¸ este fin de semana se presenta “Romeo y Julieta” una obra clásica que a juicio de su traductor no ha sido comprendida en su totalidad, pues sí en ella hay una historia de amor, el entorno que la rodea es más grande que ese sentimiento: el odio y la complejidad de las relaciones humanas es lo que la hacen aún más interesante. La pieza producida por Tercera Llamada, Lado Be y Teatro del Farfullero se encuentra este viernes sábado a las 17 y 20 horas, y domingo a las 18 horas en el Centro Cultural Helénico, en Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn.

“Plaza de la soledad” en La casa del cine

Después de veinte años de retratar a las sexoservidoras de La Merced, la fotógrafa Maya Goded convirtió ese trabajo en un documental: Plaza de la soledad (México, 2016), que retrata a Carmen, Esther, Raquel y Lety, cuatro mujeres que no se ven a sí mismas como víctimas. Su fortaleza radica en las habilidades que les han permitido sobrevivir al abandono, la violencia, la ignorancia y la pobreza. Una oportunidad más para ver esta cinta en la pantalla grande, pues se proyecta este sábado y domingo a las 15 horas en La Casa del Cine situada en República de Uruguay 52, segundo Pisco, colonia centro, Centro Histórico (http://lacasadelcine.mx), apta para mayores de 15 años.

Feria del Dulce Cristalizado 2017

Desde la cocada, el camote, la calabaza hasta sabores exóticos como el nopal, el pepino o el jitomate se pueden degustar en la “Feria del Dulce Cristalizado 2017” que llega a su 37 edición, aunque la práctica estos deliciosos dulces a partir de frutas y verduras con recetas heredadas de generación en generación lleva conmemorándose en este encuentro unas décadas, la tradición se remonta a más de cien años atrás. La feria se lleva a cabo del sábado hasta el 23 de julio, y entre las delicias a encontrarse están dulces de chilacayote, chile relleno de coco, zanahoria, fresa, dulces de leche, de piñón, de tamarindo, palanquetas y pepitorias. Además hay actividades artísticas y musicales y la entrada es gratuita. La feria se realiza en la plaza cívica Lázaro Cárdenas, de 10 a 22 horas en el pueblo Santa Cruz Acalpixca, Delegación Xochimilco.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/