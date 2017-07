Festival Xaveri en Indie Rocks!

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Foro Indie Rocks!, ubicado en la calle Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte, anuncia el Festival Xaveri Benéfico para la Comunidad Huichol los días sábado 12 y domingo 13 de agosto, a partir de las 14:00 horas y hasta las 2 antes meridiano.

A continuación, se transcribe el boletín enviado a los medios en torno a este importante evento en pro de grupos indígenas mexicanos:

Enclavados en la sorprendente Sierra Madre Occidental, los wixaritari (singular: wixárika) defienden desde hace siglos su tierra, identidad espiritual, arte y tradiciones, las cuales sufren una constante amenaza.

Ante este panorama en el que pobladores originarios tratan de ser despojados de sus tierras y forzados a enterrar su memoria cultural es que surge “Xaveri”, festival a beneficio de este grupo étnico, el cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de agosto en el Foro Indie Rocks! en la Ciudad de México.

La lucha de los más de 44 mil wixaritari resuena a nivel internacional. Sin embargo, hace falta que más corazones se solidaricen con su causa. Por esta razón, Xaveri (fundado por Grecia Salomé y Anthony Zamora) acercará a los habitantes de la metrópoli, la visión contemporánea de este grupo indígena a través de música, arte y gastronomía.

Historiadores y antropólogos mexicanos concuerdan en que los huicholes han mantenido casi intacto su sistema de antiguas creencias, debido a que en el siglo XVI, durante la conquista española, se refugiaron en las montañas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, principalmente.

A cinco siglos de resistencia, Xaveri se convertirá en el punto de encuentro de artistas, activistas, chefs, bartenders, marcas, instituciones y público interesado en apoyar la recaudación de fondos.

El monto reunido durante el festival se dará a Calpulli Netzahualcóyotl S.C. –cooperativa que desde 2009 genera start ups de proyectos empresariales destinados a apoyar a comunidades marginadas económica y socialmente, con el claro objetivo de incluirlas en el entramado productivo mexicano.

A su vez, esta cooperativa destinará lo recaudado (menos gastos de operación) al proyecto social SuperArte, que apoya el desarrollo del arte y la cultura huichol de las comunidades de San Andrés Cohamiata (Jalisco) y Santa María del Oro (Nayarit).

Como parte de esta celebración hacia la #FuerzaXaveri, se exhibirá y pondrá a la venta arte y artesanías creadas por cinco familias wixaritari, así como arte contemporáneo relacionado a esta cultura. Esta actividad se llevará a cabo con el apoyo de Galería de Arte Tradicional Yawí, dirigido por Jorge Martínez Cabrera.

Galería de Arte Tradicional Yawí es un espacio enfocado en la promoción, difusión y fomento del arte tradicional huichol, el cual busca preservarlo como garante de la cultura mexicana.

Como parte del festival se realizarán conciertos y presentaciones de stand up comedy, así como talleres de producción de artesanía y bordado. Además habrá zona de food trucks. En Xaveri estará presente el colectivo de artistas Frente Pulquero, habrá muestra de mixología de Limantour y Xaman, y se tendrá la oportunidad de probar el cocktail especial Xaveri. También participarán Boca Negra, Mezcal Amores, Mezcal 7 Misterios y Grupo Pernod Ricard.

El sábado 12 de agosto la música correrá a cargo de Omart, Sebastián (Sonido San Francisco), Esa mi Pau, Kuhn (Akumandra), Mombasa, Morgan Dope (Pitahaya Records) y Klik&Frik. El domingo 13 tocará turno a Andre VII, Watty, Mijo, M/R, Flor Capistrán y Eddie Mercury. Los standuperos que se sumarán a esta primera edición del festival son Carlos Ballarta, Eduardo Talavera, Coco Celis, Fran Hevia, Horacio Almada, Manunna, Myr Ramírez, Mónica Escobedo Kikis y Ale Ley.

Sé parte de la #FuerzaXaveri al acercarte a la cultura wixárika en un ambiente único en la Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles a través del sistema Boletia: https://xaveri.boletia.com/ @FestivalXaveri / #FuerzaXaveri / #XaveriFestival2017. Por día: Stand up: $100 pesos. Fiesta: $200 pesos. Fiesta & Stand Up: $250 pesos. Abonos: Stand up: 150 pesos. Fiesta: 300 pesos. Fiesta & Stand Up: 400 pesos. Contactos para Prensa: Three Monkeys / Rodo Mercado-Ritz, tel. +52 1 (55) 5902 9220 ([email protected] y Facebook.com/threemonkeysmx).