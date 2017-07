Evacuan vuelo de Aeroméxico en la Terminal 2 por falla (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El vuelo de Aeroméxico AMX 698, que partía de la Terminal 2 de esta capital con destino a Boston, fue evacuado de emergencia esta tarde debido a una vibración en el tren de aterrizaje al momento del despegue.

Fuentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informaron que la falla generó humo en la aeronave, por lo que los pasajeros fueron evacuados.

Crazy video of our aeromexico flight en route to Boston. Emergency evacuation pic.twitter.com/I657YBQXsZ

— Ryan Edwards (@ryane3459) 16 de julio de 2017