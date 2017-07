Edwin Cardona pasa de Rayados al Boca Juniors

MONTERREY, NL (apro).- El atacante colombiano Edwin Cardona fue cedido por Rayados en calidad de préstamo al club Boca Juniors de Argentina, informó hoy el club regiomontano.

La “pandilla” difundió hoy en un comunicado la notificación oficial:

“Les informamos que hemos llegado a un acuerdo entre las partes correspondientes para que el jugador Edwin Cardona sea transferido en forma temporal con opción de compra al Club Atlético Boca Juniors de Argentina”.

La operación, continuó, “será concretada una vez que el jugador haya aprobado los protocolos médicos a realizarse en breve. Agradecemos a Edwin por su aporte durante su estadía en nuestro club y deseamos que tenga éxito en esta nueva etapa”.

Cardona Bedoya termina así un breve periodo de rebeldía en el que se declaró al finalizar el pasado torneo.

Entonces dijo que se enrolaría con un club europeo, aunque si no llegaba una buena oferta se iría con el Pachuca, del balompié azteca, equipo con el que ya había entablado un acuerdo verbal.

Sin embargo, al cierre de las inscripciones, el colombiano rechazó reportarse con el club hidalguense, donde la directiva decidió ya no esperarlo y lo desechó como opción.

Debido a ello, Cardona fue enviado a entrenar toda la pretemporada en las instalaciones de El Cerrito, con los jóvenes jugadores de reservas de Rayados, hasta hoy que se oficializó su arribo al cuadro bonaerense.

En un mensaje que difundió en su cuenta de Facebook el sábado, el goleador se mostró agradecido con el equipo y dijo que espera regresar algún día para buscar un campeonato.

“Me llevo grandes amigos, entre ellos el señor Luis Miguel Salvador y el Profe (Carlos) Barra que creyeron en mí y en mi talento para estar en este gran equipo. A los compañeros con que tuve el placer de jugar les deseo siempre muchos éxitos y quedarán en la historia de mi vida. Para esta gran hinchada solo agradecimientos los llevo en mi corazón pues de su gran apoyo y exigencia siempre di lo mejor de mí”.

El delantero hizo un énfasis especial: “A aquellos que en algún momento herí les pido una disculpa, no quería irme de este gran club, pero soy un trabajador que debe respetar las decisiones de mis superiores, por lo que me despido no cómo un adiós, sino un hasta luego, porque quiero tener la revancha de poder volver, para ver este equipo campeón”.

El seleccionado colombiano llegó a Rayados para el torneo Clausura 2015, pero no pudo coronarse en México como lo anhelaba.