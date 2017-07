UAM entrega honoris causa a Jaime Ros Bosch por su aporte a la teoría económica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por su labor en la teoría económica de desarrollo y análisis con perspectiva histórica de los obstáculos en el crecimiento de México, el académico de la UNAM, Jaime Ros Bosch, será distinguido con el honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El Colegio Académico de la UAM, a través del Consejo Académico Unidad Xochimilco, aprobó otorgar el nombramiento en su sesión 420, al considerar, además de lo antes mencionado, las contribuciones originales de Ros Bosch a la teoría económica de desarrollo y formación de recursos humanos.

El investigador y académico de la Facultad de Economía de la UNAM es especialista en política macroeconómica de México y desigualdad social, y ha sido consultor de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), entre otros.

Ros Bosch es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de París XII, maestro en Economía por la UNAM y diplomado en Economía por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Además de ser profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, docente titular en la máxima casa de estudios y profesor asociado de El Colegio de México.

Sus áreas de especialidad son la composición e inserción de las economías emergentes en el comercio internacional, el entendimiento de los problemas de la industrialización y la dinámica del proceso de desarrollo de México y América Latina.

Sus publicaciones más recientes son: Development Macroeconomics in Latin America and Mexico (Palgrave-Macmillan, 2015); ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? (Colegio de México-UNAM 2015); Rethinking Economic Development, Growth and Institutions (Oxford University Press, 2013); y Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México (Colegio de México-UNAM, 2013).

Además de textos para el Cambridge Journal of Economics, World Development, Journal of Development Studies, The Manchester School of Economic and Social Studies, entre otras revistas académicas.

En total ha compilado cinco libros, escrito siete y es autor de 53 artículos de revistas indexadas nacionales y extranjeras y de 52 capítulos de obras de México y de otros países.

De hecho varias de sus publicaciones han sido presentadas en la Unidad Xochimilco de la UAM y han servido como libros de texto en diversos cursos de la licenciatura de economía, además de impartir conferencias magistrales en varios seminarios y congresos en esa unidad universitaria.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias.